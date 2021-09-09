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璨樹颱風周末來襲 河川水保各單位啟動濁水溪防颱工作

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
因應燦樹颱風可能來襲，第四河川局完成漢寶海堤49號水門破堤完成主體結構，達防洪標準。圖／第四河川局提供
因應燦樹颱風可能來襲，第四河川局完成漢寶海堤49號水門破堤完成主體結構，達防洪標準。圖／第四河川局提供

璨樹颱風來勢洶洶，由於可能於11至12日通過巴士海峽，中部各河川、水保及農糧署等單位，為防範颱風來襲預估可能帶來強降雨，除推估颱風將為濁水溪沿岸，帶來約100到200毫米的總降雨量，也請山區民眾應加強防颱準備，同時籲請農民針對已受損作物加強提早防災措施，降低農損，以降低災害損失。

第四河川局表示，依中央氣象局最新預報資料顯示，根據歷史資料，不排除路徑北修後，將對濁水溪沿岸影響加劇，已加強破堤施工案件防汛整備、移動式抽水機及水門功能檢查，及成立防汛搶險隊，對彰化沿海抽水站功能檢查，強化與地方政府橫向聯繫等防汛作為，同時請流域沿岸各村里各防汛護水志工，協助進行即時的巡防通報，不敢大意面對。

農委會水保局也指出，颱風來襲呼籲民眾避免前往山區活動，除請山區民眾應加強防颱準備，已嚴密監控各地降雨現況，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，並派出土石流防災專員，協助地方進行雨量觀測等防災工作，籲民眾應盡量減少外出、遠離河道行水區，以避免發生危險；同時提醒住家使用防水閘板，並及早進行排水溝雜物清疏工作。

農糧署表示，受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成中南部農業災情，目前災後正值復耕期間，其中受損較嚴重作物包含木瓜、番石榴、龍眼、香蕉、短期葉菜、落花生、水稻等作物，也請農友加強防減災措施，針對已受損作物加強防災措施，提醒農民要做好「通報災情、拍照存證、適時復耕」來降低農損。

第四河川局特別提醒民眾颱風豪雨期間，可透過水利署水情App、防災資訊服務網 https://fhy2.wra.gov.tw 、濁水溪流域水情中心網站 http:// 61.60.78.130/fourthRiverV3 及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息。

因應燦樹颱風可能來襲，農糧署籲農友在天然災害發生後，提醒要做3件事來降低農損。圖／農糧署提供
因應燦樹颱風可能來襲，農糧署籲農友在天然災害發生後，提醒要做3件事來降低農損。圖／農糧署提供
因應燦樹颱風可能來襲，第四河川局提早整備大型抽水機引擎、電瓶、油料等，完成定期巡檢。圖／第四河川局提供
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颱風 濁水溪 農民

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