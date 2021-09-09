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璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台
周末假日確定泡湯。中央氣象局說，強颱璨樹預計今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。按照最新路徑顯示，可能從花蓮、宜蘭附近登陸然後北上，周末離台灣最近，全台有雨，局部地區慎防豪雨。
氣象局簡任技正伍婉華說，明天天氣一樣炎熱，白天各地可以看見陽光，中午山區、中南部近山區有午後雷陣雨，傍晚後受到颱風外圍環流影響，花東、恆春半島有斷續短暫雨機率。
伍婉華說，康森颱風在南海，往海南島南邊移動，璨樹颱風環境在太平洋高壓南緣大低壓帶東側，高壓強弱和低壓環流變化都會影響移動方向跟速度，目前預計會往偏西移動。
伍婉華說，明後天太平洋高壓減弱東退，璨樹會來到高壓邊緣逐漸北轉。但時間跟角度還要看減弱時間跟幅度，早減弱會偏東北上，反之則偏西北上。
伍婉華說，根據下午2時資料預估，璨樹來到鵝鑾鼻東南方980公里海面上，周六會到巴士海峽，周日開始影響，周末兩天最接近，颱風中心涵蓋到台灣海峽、本島還有東部海面。若偏西北上，花東、恆春半島、南部、中部、澎金馬都要留意；如果偏東北上，北部、東北部則要留意，但還要觀察。
伍婉華說，周六開始東半部跟南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有大雨或豪雨，中部以北高溫炎熱有午後雷陣雨；周日颱風在台灣上空，各地都有陣雨或雷雨，慎防大雨或豪雨，還可能有更明顯雨勢。她還是強調，颱風路徑只要北上角度不同，風雨情況都不同。
警報部分，伍婉華說，預估今天深夜到明天清晨發布海警，陸警因為未來移動還有變數，還要再觀察。至於是否放颱風假，則有嚴格定義，要看風雨而定。
氣象預報員林定宜說，最新一報路徑是到花蓮、宜蘭附近登陸然後北上，全台都會影響，要到下周一才會逐漸遠離。陸警不確定性仍大，若路線沒有太大變動，預計明天下半天有機會發陸警。
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