新型機車沒有！他嘆「1功能」消失超不便 網共鳴喊：可以救命

機車的價格較易入手、機動性高，是不少民眾通勤的代步工具，高居不下的機車密度，也讓台灣有「機車王國」的稱號。不過，機車的功能、造型不斷推陳出新下，有網友就抱怨，許多新款的車型都把「踩發桿」移除，讓他認為實在相當不便，話題曝光後，引發熱烈討論。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，以前騎機車電瓶快要沒電、或是因不知名原因無法發動時，只要利用這根踩發桿，通常車子都能馬上復活、繼續正常使用。然而近年來，新款的機車都將這項設備移除，讓他認為在使用上相當不便，直呼「到底是誰說要拿掉的？」

文章曝光後，許多網友紛紛留言「之前跟朋友出去車發不動，在那邊找半天找不到，才知道原來近期的車都沒裝」、「踩發真的可以救命，有一次拋錨在山上，真的好險那台機車有踩發」、「這就是我用20年舊車一直不想換的原因」、「現在沒電只能call救援跟牽車，很可憐」、「雖然會卡、會生鏽，但沒得踩很想罵人」、「剛買的新車也是沒電才發現，只能慢慢推到車行」等，意外引起機車族的共鳴。

不過也有人說「就算腳發能用，最後還不是要去修」、「有腳發也沒用，太久沒用一樣發不起來」、「就是怕噴射車被踩壞所以不裝」、「噴射車不一定踩得起來，少數車例外」；此外，不少人則提到「我買台鈴的還可以踩」、「台鈴可以選配加裝，其他廠牌好像就沒有了」。

事實上，「踩發桿」為利用腳部推動內燃機發動的機車裝置，原理在於透過踩踏的動力，帶動引擎點火，可應用於機車電池沒電、啟動馬達故障等狀況協助發動，是舊型機車普遍裝有的標準配備。