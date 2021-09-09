快訊

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

800萬劑BNT疫苗確定到貨 郭台銘：大家搶很兇、要緊盯進度

強颱璨樹來襲！南部水庫都在高水位 南水局加強應變整備

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供

南區資源局表示，第14號颱風「璨樹」迅速發展，中央氣象局預估最快今天晚間發布海上警報，為因應潛在路徑沿台灣海峽北上，對南部區域尤其恆春半島可能影響較大，南水局加強警戒不敢輕忽，已要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，維持橫向聯繫管道通暢，共同為防災努力。

南部主要曾文水庫水位是229.25公尺，接近230公尺滿水位，南化水庫也是179.72公尺，近180公尺滿水位，牡丹水庫水位138.42公尺，均處在高水位，阿公店水庫在9月10日前為空庫防淤期，各水庫將視氣象條件滾動檢討適時啟動調節性放水。也將視將降雨狀況及氣象條件，充分與河川局協調做好上、下游的因應對策，滾動調整閘門操作，調蓄水庫水量，以為後續水資源調度。

南水局今天已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。針對可能颱風豪雨造成水源濁度飆高，也已研訂供水應變措施，除請自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，將運用南化高屏聯通管、伏流水及抗旱2.0新鑿水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。

璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供
璨樹颱風來襲，水利署南區水資源局加強各水庫應變整備檢查。圖／南水局提供

南化水庫 颱風 豪雨

延伸閱讀

璨樹颱風續強 北水局測石門水庫閘門啟用大灣坪攔木索

颱風璨樹逼近 綠島蘭嶼添補物資、旅客提前返回

強颱璨樹路徑更逼近台灣！ 今明兩天恐連發海陸警 不排除登陸

台南海淡廠遇民意反對 南水局：開發多元用水因應風險

相關新聞

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

周末假日確定泡湯。中央氣象局說，強颱璨樹預計今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。按照最新路徑...

強颱璨樹路徑又北修恐登陸 各地暴風圈侵襲機率提高

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，最新暴風圈侵襲機率出爐。根據中央氣象局最新資料顯示，暴風圈...

上課眨眼抖肩頻咳嗽 5歲童診出妥瑞症治療獲改善

南投縣葉姓男童上課時，總是不由自主的眨眼睛、抖動肩膀，還不時發出類似咳嗽的聲音，不僅自己無法專心聽課，也影響其他同學，經...

強颱璨樹來襲！南部水庫都在高水位 南水局加強應變整備

南區資源局表示，第14號颱風「璨樹」迅速發展，中央氣象局預估最快今天晚間發布海上警報，為因應潛在路徑沿台灣海峽北上，對南...

暴力看護打老人頻傳 專家籲修長服法「要貼近民意」

「遇到長照爭議怎麼辦！」台灣長照需求增加，家屬將長輩送往機構，不知機構內真實情況，時常傳出長照機構未立案、照顧不周爭議，...

強颱璨樹來襲 台南藝如春風、新營甜蜜節等活動延期

因強颱璨樹本周末可能襲台，台南市政府觀光旅遊局原訂9月11日至12日在新營鐵道文化園區舉辦「2021新營甜蜜節」，將延期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。