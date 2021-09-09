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強颱璨樹路徑又北修恐登陸 各地暴風圈侵襲機率提高

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖／取自udntv
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖／取自udntv

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，最新暴風圈侵襲機率出爐。根據中央氣象局最新資料顯示，暴風圈侵襲各地的機會都提高，其中以蘭嶼機率最高達84%，再來是台東縣和綠島80%，接著是恆春78%。

根據氣象局資料顯示，下午2時璨樹的中心位置在北緯15.7度，東經 127.2 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑 150公里，十級風暴風半徑50公里。與上一報相比，行徑速度、近中心最大風速都有增加。

而根據最新各地區暴風圈侵襲機率顯示，蘭嶼機率最高達84%，再來是台東縣和綠島80%，接著是恆春78%，屏東縣、南投縣、雲林縣73%，花蓮縣、嘉義市72%，台中市71%，高雄市、嘉義縣、新竹市、新竹縣70%，本島其他縣市也都有超過60%機率。

暴風圈侵襲機率，以恆春最高。圖／氣象局
暴風圈侵襲機率，以恆春最高。圖／氣象局
暴風圈侵襲機率，以恆春最高。圖／氣象局
暴風圈侵襲機率，以恆春最高。圖／氣象局

氣象局 颱風 璨樹颱風

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