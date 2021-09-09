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Delta隱憂中秋現退訂潮 旅遊業者嘆：不看好國旅券振興效果

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
近期新冠變異病毒株Delta來勢洶洶，旅遊業在中秋連假已開始出現退訂潮。圖／泰雅渡假村提
近期新冠變異病毒株Delta來勢洶洶，旅遊業在中秋連假已開始出現退訂潮。圖／泰雅渡假村提

政院今公布振興五倍券政策細節，使用期限將從10月8日至明年4月30日，交通部也配合五倍券政策，規畫推出120萬份、面額一千元的數位國旅券。不過由於近期新冠變異病毒株Delta來勢洶洶，旅遊業在中秋連假已開始出現退訂潮，在還有疫情隱憂的情況下，業者對於「振興效果」直言「不樂觀」，呼籲政府應要持續紓困。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，受到近期國內疫情影響，中秋連假已開始出現退訂潮，原本預計要出遊的開始觀望，已下訂的變成退訂或延後，光是訂單就掉了三成左右，換句話說，若是在疫情沒有平緩的情況下就來推振興，效果還要再觀察。

李奇嶽強調，疫情如果可以渡得過去，對國內不要有太大衝擊的話，那麼推國旅券、振興券對散客來講就很有吸引力；反觀旅行社是做團體旅遊比較多，可能還是要回歸團體旅遊補助，對旅行社收益幫助會比較直接。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁則嘆道，也者只能觀望，畢竟疫情緩和還是嚴重，都是指揮中心再說，五倍券也是政府的政策，對業者而言，不管什麼券，只要活得下去就好，但如果10月8日推出時，疫情又再起該怎麼辦？難道政府兩手一攤，說自己有發錢就好了嗎。

蕭博仁表示，錢要用在刀口上，受到疫情影響，國境嚴管，旅行社限制出團，旅行社從業人員從過去的四萬多人，如今僅剩兩萬人不到，這些人才到底還要不要繼續留，政府應該要說清楚，不然任誰也沒有辦法這樣子一直撐下去。

蕭博仁也提到，旅遊不是民生必需品，民眾不吃飯不行，但可以不旅遊，況且Delta病毒誰不害怕，光是中秋連假就退訂至少三成，在疫情隱憂之下，不敢說十月推出的振興券到底會不會有效果。

新冠肺炎 疫情紓困 振興券

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