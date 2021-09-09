暴力看護打老人頻傳 專家籲修長服法「要貼近民意」

「遇到長照爭議怎麼辦！」台灣長照需求增加，家屬將長輩送往機構，不知機構內真實情況，時常傳出長照機構未立案、照顧不周爭議，還登上媒體版面，不僅照顧品質無人管，現行《長期照顧服務法》也未定吹哨者條款，無法落實權益保障。昨長照權益監督聯盟（長權盟）舉辦第四場座談會，廣納各界對於長照服務使用者權益保障問題及建議，盼立院能納入並修法。

長權盟呼籲，此次修法應「增列身心失能者與長照服務人員之代表、撤除監視器、納入長照公評人制度、吹哨者條款，完善機制並落實權益保障。」包括第40條增列身心失能者與長照服務人員；第42條明訂契約；第43條保障使用者隱私，撤除長照機構內監視器設置；第44條增列吹哨者條款；第45條修正調處改為調解，以利服務使用者遇到長照爭議時，有陳情、申訴、至調解等多元機制；第46條增列長照公評人作為獨立監察單位，並具備獨立性與調閱權等，創新思維，完善保障機制。

過去機構會以安全為由，不論服務使用者是否同意，架設監看設備侵犯個人隱私。此外，老盟自2019年8至10月間，針對全國各類住宿型機構，進行「老人保護認知與措施」問卷調查，研究結果發現，機構工作人員對於老人保護通報概念認知「不一致」，且照服員對於「執行老人福利業務的相關人員，也是老人保護的責任通報人」的認知普遍偏低。

老盟副主任謝雅涵表示，法律應該重視使用者權益，讓照顧品質監督法制化，建議《長服法》第42條之內涵應健全、明定契約內容外，也建議《長服法》第43條刪除監視器設置，應用其他更具體作為，來保護服務使用者的安全問題。此外，《長服法》第44條應增列「吹哨者條款」，保護服務使用者及長照服務人員。

謝雅涵分享，老盟2013年與10個各縣市團體合作，招募志工組成「獨立倡導關懷人」，監督住宿式長照機構服務品質，現行制度下，「倡導關懷人」也會觀察機構的照顧品質並回報督導，但因沒有公權力，無法實質做把關。老盟建議，可參考歐美及日本實施多年的長照公評人（Ombudsman）制度，《長服法》第46條增列「長照公評人制度」，獨立監察長照事項，確保服務品質。

不少機構時常配合人力調度、降低風險，會規範住民幾點洗澡、睡覺、起床、外出，以「管理者便利」犧牲住民的自由，伊甸基金會附設活泉之家暨精神疾病照顧者專線主任廖福源強調，政府應將民眾困境利用大數據反饋，改善服務與政策設計，讓服務更貼近民眾需要。此外機構應保護服務使用者，不能發生以暴力、虐耐、傷害等，若發生剝削情事，應鼓勵吹哨者檢舉並給予保護。

各縣市陳情、申訴管道不一，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總110年調查22縣市爭議處理會辦理狀況，發現各縣市皆有相關規定，並公開於網路上，僅連江縣未公開；而網站資訊公開狀況也各縣市不一，各縣市機制也不同，民眾能接收的資訊不透明，現行「調處機制」主管單位也是調處單位，恐有球員兼裁判之嫌，建議第45條修正案，配合外籍照顧服務員納入長照人力，因應相關爭議事件之調解需求，增列多語諮詢與翻譯服務。

長權盟由中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）、婦女新知基金會（婦女新知）、中華民國老人福利推動聯盟（老盟）、台灣失智症協會（TADA）、台灣身心障礙者自立生活聯盟（台自盟）、台灣國際勞工協會（TIWA）、伊甸基金會附設活泉之家（活泉之家）、臺灣原住民族長期照顧聯盟協會（原照盟），及台北市行無礙資源推廣協會（行無礙）等九大民團共組，自8月中起，針對「長期照顧服務法」修法議案進行四場次線上座談會，聆聽並收集相關意見。長權盟歡迎更多民間團體/個人連署支持長權盟修法計畫( https://forms.gle/wzAnKZb444GCSU8T8 )，亦歡迎各界提供建議交流。