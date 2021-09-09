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強颱璨樹來襲 台南藝如春風、新營甜蜜節等活動延期

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局12日藝如春風走透透「阿卡貝拉時光列車」活動延期。圖／文化局提供
台南市文化局12日藝如春風走透透「阿卡貝拉時光列車」活動延期。圖／文化局提供

因強颱璨樹本周末可能襲台，台南市政府觀光旅遊局原訂9月11日至12日在新營鐵道文化園區舉辦「2021新營甜蜜節」，將延期辦理。後續活動日期將由主辦單位確認後，再擇期公告。

台南市文化局原訂9月12日周日下午4點在柳營區代天院、及晚間7點30分在麻豆區代天府，辦理藝如春風走透透「阿卡貝拉時光列車」活動，因天候因素及安全考量延期辦理，活動將另擇期舉行。最新活動詳情請留意文化局「藝遊台南」官方臉書粉絲專頁。

西拉雅國家風景區管理處9月 11日（周六）水庫騎跡活動也公告延期擇日舉辦。

關子嶺火王爺祭典9月10日（周五）下午2點，在台南市關子嶺溫泉區（湯泉美地前）戰鼓傳天宣告溫泉旺季開始，則照常舉行，西拉雅風管處表示，地方認為颱風明天還不會有太大影響，且日期是火王爺選定的不會有問題。

火王爺源自日本人遺留的不動明王，祈求平安、溫泉源源不絕，「火王爺」可說是關子嶺溫泉的守護者，每年關子嶺地區都會舉行拉山車活動，藉此感謝火王爺的庇佑，同時祈求平安順利，活動由鳴傳天鼓戰鼓傳天開場，宣告關子嶺溫泉旺季開始。

明天拉山車活動邀請貴賓及民眾換上浴衣並塗上關子嶺最負盛名的溫泉泥，一同賣力拉山車遊行關子嶺溫泉區，今年邀請「台灣哈雷車主俱樂部」的「哈雷四季車隊」在隊伍前方領軍出發，場面盛為壯觀。今年祈福品製作專屬福袋，再經過火王爺的加持下，在山車巡行中贈送給在地業者，象徵「福氣到、客人到、財源到」，希望透過火王爺祭典感謝火王爺每年的庇佑外，關子嶺地區的觀光也能夠在疫情趨緩下逐漸復甦。基於防疫只開放50位民眾報名。

原訂周六登場的台南新營甜蜜節延期。圖／取自台南觀旅局粉絲頁
原訂周六登場的台南新營甜蜜節延期。圖／取自台南觀旅局粉絲頁

溫泉 文化局

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