強颱璨樹來襲 台南藝如春風、新營甜蜜節等活動延期

因強颱璨樹本周末可能襲台，台南市政府觀光旅遊局原訂9月11日至12日在新營鐵道文化園區舉辦「2021新營甜蜜節」，將延期辦理。後續活動日期將由主辦單位確認後，再擇期公告。

台南市文化局原訂9月12日周日下午4點在柳營區代天院、及晚間7點30分在麻豆區代天府，辦理藝如春風走透透「阿卡貝拉時光列車」活動，因天候因素及安全考量延期辦理，活動將另擇期舉行。最新活動詳情請留意文化局「藝遊台南」官方臉書粉絲專頁。

西拉雅國家風景區管理處9月 11日（周六）水庫騎跡活動也公告延期擇日舉辦。

關子嶺火王爺祭典9月10日（周五）下午2點，在台南市關子嶺溫泉區（湯泉美地前）戰鼓傳天宣告溫泉旺季開始，則照常舉行，西拉雅風管處表示，地方認為颱風明天還不會有太大影響，且日期是火王爺選定的不會有問題。

火王爺源自日本人遺留的不動明王，祈求平安、溫泉源源不絕，「火王爺」可說是關子嶺溫泉的守護者，每年關子嶺地區都會舉行拉山車活動，藉此感謝火王爺的庇佑，同時祈求平安順利，活動由鳴傳天鼓戰鼓傳天開場，宣告關子嶺溫泉旺季開始。