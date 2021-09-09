國慶連假澎金馬提供逾4萬飛機座位 下周一上午9時開訂

今年國慶雙十有三天連假。交通部民航局說，離島管制航線下周一上午9時開放訂位，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供588架次，計4萬8242個座位數。

民航局說，假期自10月9日（六）至10月11日（一）有三天連假，規畫10月8日（五）至10月12日（二）為航空疏運期，共計五天。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線374架次、2萬8062個座位數；金門航線144架次、1萬5280個座位數；馬祖航線70架次、4900個座位數；上述三離島航線共計提供588架次、4萬8242個座位數。已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次連假，於尖峰時段10月8日至10月10日台灣出發往離島方向，以及10月10日至10月12日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局表示，因中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，旅客應提早抵達松山等5個本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。

民航局也提醒，依指揮中心公告，搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，如所搭乘航班時段（如早班機或晚班機）尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票。

民航局說，如欲於機場接受快篩者，可於篩檢站作業時間接受快篩。並呼籲在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。