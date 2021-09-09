強颱璨樹進逼台灣 專家分析3種路徑可能性無法排除

強颱璨樹逼近台灣，中央氣象局說，強烈颱風璨樹中心位置在鵝鑾鼻東南方1090公里海面上，以每小時20公里速度，向西北西進行。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，璨樹已經在昨晚增強為強烈颱風，目前持續沿著太平洋高壓邊緣偏西移動。

天氣風險公司說，由於周五起高壓有東退趨勢，讓璨樹開始出現北轉現象，不過高壓減弱的程度還不易掌握，導致颱風接近台灣時，以下三種路徑的可能性都暫時無法排除，包括偏向台灣海峽北上：花東及中南部地區影響最大；由東南部一帶登陸：全台風雨皆明顯，其中花東地區最劇烈；偏向東部近海北上：北部及東部地區影響最大。

天氣風險公司說，今天下午到明天，颱風路徑會更明朗，目前最簡單的一句話「周日、下周一影響最大，東半部、南台灣需嚴加防範」。