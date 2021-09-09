高雄金融第一街哈瑪星「新濱･駅前」 享氛圍品美食

高雄哈瑪星從日治時期就商貿繁榮，百年前的打狗駅前街廓有「高雄金融第一街」的美稱，是高雄重要的歷史場域。文化團隊投身在地文化復興，「新濱･駅前」園區已重新開放內用，民眾可以到舊三和銀行優雅喝著冰滴咖啡；走訪由百年高級旅館華麗變身的春田館，品嘗精緻創新的糕點；看看「春田氷亭」如何將冰品提升至高級料理的層次。

高雄市文化局長王文翠表示，「新濱･駅前」園區透過與「興濱計畫」合作，鄰接駁二藝術特區，讓旅客漫遊駁二後，可以到當年的「高雄華爾街」走走，看見哈瑪星另一歷史場域。

「新濱‧駅前」團隊與高雄市文化局在2020年以公私協力共同保存活化的方式，將高雄最古老的銀行「舊三和銀行」，以大正浪漫及蒸氣龐克等元素，打造出獨特的人文空間。其中的百年金庫萃取的不僅是香氣濃厚的冰滴咖啡，更見證了哈瑪星的百年風華，倚靠在百年銀行櫃台，享受蘊含時間流轉的氛圍。

在後疫情時代，「新濱‧駅前」團隊再度推出新作品。哈瑪星貿易商大樓保留原始建築樣貌及歲月留存的痕跡，除了洗石子外牆，還有復古的旅館大門。呼應原址前身為日治時期的打狗駅前高級旅館「春田館」，一樓空間以旅館大廳作為概念，來訪旅客推開帶有歷史韻味的大門，映入眼簾的旅館櫃檯，後方鑰匙櫃上擺放著精緻又創新的廳糖蛋糕，而旅館行李推車也已不再承載行李，而是一個個富有藝術視覺的糕點。