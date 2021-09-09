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爬樓梯喘吁吁、操場走兩圈就休息 恐為肌少症警訊

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
肌少症患者透過非藥物治療包含調整飲食及復健運動，可改善肌力情況。聯合報系資料照
肌少症患者透過非藥物治療包含調整飲食及復健運動，可改善肌力情況。聯合報系資料照

爬個樓梯氣喘吁吁，雙腳還發抖無力；過去操場可以走好幾圈，現在走兩圈就需要休息，這都是行動力退化的警訊，北市聯合醫院松德院區心身醫學科主治醫師柯嘉怡表示，針對肌少症的治療建議配合飲食調整及復健運動來改善。

肌少症是一種進行性的全身性肌肉疾病，身體骨骼肌的肌肉量快速減少，並伴隨患者生活功能上的退化，隨著年齡增長，會影響身體骨骼肌的代謝平衡，使此疾病發生率隨增加。肌少症也跟個體營養攝取狀況，如是否攝取足夠蛋白質，以及生活型態如是否有充分運動等相關。

柯嘉怡指出，隨著骨骼肌的肌肉量減少，影響到患者的核心肌群，進而使肌力和肌耐力減退，患者會無法從事較費力的運動，生活型態逐漸轉趨靜態。

患者會因運動量不足，加速疾病進展並形成惡性循環，患者將逐漸失能，到達一定程度後，就會出現體能退化、反覆跌倒、生活無法自理及衰弱現象。

近年來，肌少症的篩檢及治療逐漸受到重視，柯嘉怡表示，藉由問卷評估、握力測試和分析身體組成等檢查，來評估長者們是否有罹患肌少症的風險，像是量測小腿圍及了解受測者的運動能力和功能、使用身體組合分析儀或影像學檢查來評估患者的肌肉量等，評估受測者是否罹患肌少症的風險。

柯嘉怡說，篩檢出肌少症的患者應及早接受介入性治療，雖然目前尚無針對肌少症的特定藥物治療，但可藉由非藥物方式來改善，像是飲食調整及復健運動，由專業營養師提供衛教，指導患者以健康飲食型態增加蛋白質、維生素D、抗氧化物和長鏈不飽和脂肪酸的攝取量。

另外，也可配合客製化的職能治療評估，根據每個個案狀況，量身打造運動模式和運動量，增進患者的肌力、肌肉量和平衡，並避免運動傷害。最後透過定期追蹤了解患者實際執行狀況，讓治療能穩定成效，進而改善患者的生活品質。

患者 復健

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