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強颱逼近 擱淺布袋商港逾1個月貨輪難解體貨櫃泡湯
「山寶2號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾1個月，船東找海事公司潛水夫下海，畫夜不停抽油，雖抽光油，解除海洋汙染危機，但後艙10多個貨櫃沉沒，至今仍沉海底未吊上岸，貨輪海中解體大工程，約需70個工作天，碰上強颱璨樹逼近，為避免巨風大浪影響，解體工程暫停。
台灣港務公司布袋管理處說，上月初，盧碧颱風掀起強風巨浪，8月5日下午往返台灣澎湖之間貨輪「山寶2號」，擱淺布袋商港堤岸，9名船員獲救，貨輪經不起強風巨浪拍打，碰撞消波塊，只剩船首尾浮出海面。
海事公司潛水夫下海，抽光油，但泡海水中的29只貨櫃至今還未全部吊起，只有前艙10多個貨櫃吊起，其中澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯，郵局依運送契約補償寄件人，再向船公司求償。
船東提報貨輪就地海中解體工程，約需70個工作天，這幾天海事公司備妥解體機具設施，潛水員準備潛水電焊解體船身，碰上強颱逼近暫停，做好防颱準備，等待海象好，再下海吊起後艙貨櫃，展開解體，預定11月完成解體。
貨輪上共有35只裝民生雜貨貨櫃，貨輪噸位1416噸、船長75.39公尺、船寬12.5公尺、平均吃水3.9公尺，貨輪上柴油13公秉、滑油1600公升抽出；布袋商港北堤岸4年內有3艘貨輪擱淺，都在8月發生，地點也相同，恐佈巧合。
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