新瓦屋板凳電影院最末場 展出手繪冰雪奇緣電影海報

新瓦屋板凳電影院歡慶16周年，新竹縣政府文化局今年特別邀請電影海報手繪大師謝森山與台灣資深電影放映專家江泰暾，2位國寶級大師帶領鄉親體驗古早坐板凳乘涼看電影的情景，民眾除了欣賞電影外，也別忘了到新瓦屋禾埕廣場，與手繪的哥吉拉與冰雪奇緣海報一起拍照打卡。

文化局表示，在過去台灣電影的巔峰時期，大街小巷都能見到的手繪電影海報，謝森山老師從15歲起擔任手繪電影看板學徒，日夜苦練下掌握高超技能，為了克服油漆速乾的特性，一天就能完能一幅小型畫，全盛時期替全台多家電影院繪製，有時整棟樓都是他的畫布，幾乎24小時畫不停。

隨著電腦科技輸出海報發達，手繪海報逐漸沒落，現在台灣僅有2人擁有這項精湛的手藝。現年76歲的謝森山在桃園中源大戲院結束營業後也封筆，此次受到文化局邀請動筆繪製電影海報，活動期間在新瓦屋禾埕廣場展出他繪製珍貴的哥吉拉與冰雪奇緣海報，歡迎大小朋友來一睹手繪電影海報風采。

江泰暾則是台灣少數可以放映膠卷與數位電影的電影專家，不管是16、35釐米膠卷放映都難不了他，40多年的職涯放映了上萬部電影，不管是夜市、公園、廟會，或是金馬、台北影展都有他的蹤跡。江泰暾說，雖然現在放映電影座位保持距離，但每次放映電影，看到孩子看電影所展露歡笑，帶給他無價的成就感。

文化局說，本周六9月11日晚上7點準時上演全球熱映的《冰雪奇緣2》，也是活動的最末場，活動配合防疫計畫上限人數500人，板凳間隔保持社交距離，當日下午3點50開始發號碼牌，並規範設置單一出入口、量測體溫、實聯制防疫措施。另外，因應颱風可能到來，主辦單位將視颱風動態決定延期或取消。