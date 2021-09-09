中秋烤肉高雄禁騎樓 陳其邁：開放陽台、露台

針對中秋節烤肉，高雄市長陳其邁今天表示，除了禁止非同住者共餐，由於騎樓是公共空間，難避免鄰居串門子，所以限制騎樓烤肉，但在陽台、露台或庭院等空間都可以跟家人烤肉。

針對中秋節烤肉問題，陳其邁上午出席林園中芸漁港漁筏泊區興建工程動土典禮，並在會前受訪時表示，雖然高雄市疫情相對穩定，但由於最早在印度發現的Delta變種病毒入侵，新北市已有好幾所學校停課，也禁止餐廳內用。考量拿下口罩跟南北移動風險，跟不特定對象烤肉，存在社區傳播可能，因此限制只能讓同住家人烤肉。

陳其邁指出，在餐廳或其他飲食場所，高雄市現階段開放同住家人共餐，家人一起烤肉沒問題，但各縣市皆未開放非同住家人共餐，由於騎樓是公共空間，很難避免隔壁鄰居串門子，所以限制騎樓烤肉，但在陽台、露台或庭院等空間都可以跟家人烤肉。

陳其邁表示，由於新北疫情升溫，對整體疫情狀況需再觀察，若有趨緩，再對中秋節南北移動、共餐部分做檢討。

另外，針對高雄在「2021健康城市調查」超車台中，陳其邁表示，自己上任一年來，包括長照、醫療服務量能、中高齡長輩醫療支出或社福支出補助，在社福、醫療投資或建設都大幅度增加；交通、治安等社會經濟層面也都有長遠進步。

陳其邁說，高雄從去年的第3名進步到第2名，分數和第1名的台北市相差2.8分，希望能在高雄建構健康宜居城市，不管是在環境、醫療服務量能及整體居住環境的改善，都還會繼續努力，希望有機會繼續挑戰冠軍。