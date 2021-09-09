快訊

直播／第二批91萬劑BNT疫苗抵台 指揮中心14時記者會說明

寵物悲歌／陸龜當海龜養、松鼠茹素2年 購買易飼養難爆亂象

中秋烤肉高雄禁騎樓 陳其邁：開放陽台、露台

中央社 / 高雄9日電
高雄市長陳其邁。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁。記者林巧璉／翻攝

針對中秋節烤肉，高雄市長陳其邁今天表示，除了禁止非同住者共餐，由於騎樓是公共空間，難避免鄰居串門子，所以限制騎樓烤肉，但在陽台、露台或庭院等空間都可以跟家人烤肉。

針對中秋節烤肉問題，陳其邁上午出席林園中芸漁港漁筏泊區興建工程動土典禮，並在會前受訪時表示，雖然高雄市疫情相對穩定，但由於最早在印度發現的Delta變種病毒入侵，新北市已有好幾所學校停課，也禁止餐廳內用。考量拿下口罩跟南北移動風險，跟不特定對象烤肉，存在社區傳播可能，因此限制只能讓同住家人烤肉。

陳其邁指出，在餐廳或其他飲食場所，高雄市現階段開放同住家人共餐，家人一起烤肉沒問題，但各縣市皆未開放非同住家人共餐，由於騎樓是公共空間，很難避免隔壁鄰居串門子，所以限制騎樓烤肉，但在陽台、露台或庭院等空間都可以跟家人烤肉。

陳其邁表示，由於新北疫情升溫，對整體疫情狀況需再觀察，若有趨緩，再對中秋節南北移動、共餐部分做檢討。

另外，針對高雄在「2021健康城市調查」超車台中，陳其邁表示，自己上任一年來，包括長照、醫療服務量能、中高齡長輩醫療支出或社福支出補助，在社福、醫療投資或建設都大幅度增加；交通、治安等社會經濟層面也都有長遠進步。

陳其邁說，高雄從去年的第3名進步到第2名，分數和第1名的台北市相差2.8分，希望能在高雄建構健康宜居城市，不管是在環境、醫療服務量能及整體居住環境的改善，都還會繼續努力，希望有機會繼續挑戰冠軍。

烤肉 陳其邁 中秋節

延伸閱讀

熊本熊與高雄熊線上相聚 牠竟然狂搶市長鏡頭

亞太城市高峰會登場 陳其邁分享電商助轉型

高雄市自家陽台、露台、頂樓可以烤肉了 限同住家人

高雄學生集中接種BNT 陳其邁：9日至13日是考慮期

相關新聞

強颱璨樹進逼台灣 專家分析3種路徑可能性無法排除

強颱璨樹逼近台灣，中央氣象局說，強烈颱風璨樹中心位置在鵝鑾鼻東南方1090公里海面上，以每小時20公里速度，向西北西進行...

台鐵大誤點！影響8千人 立委批：不能說誤點就算了

台鐵基隆路段今早上班尖峰時段接連出包，總計影響逾8000人，國光客運爆人潮，很多通勤民眾搭不到車破口大罵，乘客轟台鐵應變...

強颱璨樹逼近 台東離島交通船明後天停駛 今加開船後撤

強烈颱風璨樹逐漸靠近台灣，外環氣流恐先影響台灣東部，台東離島交通船10及11日停駛，今天提前加開2船班運輸旅客返台及載運...

布希總統金主印象派珍藏來台展出 光梵谷畫作有這3張

去年辭世的美國企業家考克斯(Edwin Lochridge Cox)，不僅是布希總統家族競選活動的主要金主，也是美國史上...

18歲以下BNT疫苗將開打 家長應多鼓勵接種防重症

中央疫情指揮中心宣布自9月23日起開始在校園接種BNT疫苗，是台灣目前18歲以下族群可接種的疫苗，有鑑於Delta變種病...

高雄金融第一街哈瑪星「新濱･駅前」 享氛圍品美食

高雄哈瑪星從日治時期就商貿繁榮，百年前的打狗駅前街廓有「高雄金融第一街」的美稱，是高雄重要的歷史場域。文化團隊投身在地文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。