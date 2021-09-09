強颱璨樹逼近 台東離島交通船明後天停駛 今加開船後撤

強烈颱風璨樹逐漸靠近台灣，外環氣流恐先影響台灣東部，台東離島交通船10及11日停駛，今天提前加開2船班運輸旅客返台及載運民生物資到綠島、蘭嶼防颱準備。至於熱氣球活動是否取消，縣府視天候狀況滾動修正。

中央氣象局預估強烈颱風璨樹路徑會接近台灣，東部地區首當其衝，台東沿海10日開始會出現長浪，浪高將達3到5公尺，務必做好防颱準備。基於安全考量，往返綠島及蘭嶼的船班今天提前加開2船班運輸旅客返台及載運民生物資。

台東富岡漁港碼頭擠滿了菜車、貨車，準備把民生物資上船送往綠島、蘭嶼，加開船班於11點半發船，滿載300多位遊客和鄉民，返回台東富岡漁港。遊客說，今天海面風浪還好，擔心被「關島」，就提早一些時間回來台東。