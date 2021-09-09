力搶企業員工旅遊大餅 台南優惠補助申請人數下修15人

為振興台南觀光產業，搶攻全台各企業到台南舉辦員工獎勵旅遊，台南市觀旅局推出「企業團體旅遊方案」2.0，原本規定企業團體福委會自辦或透過旅行社代辦的40人以上團體旅遊留宿台南1晚以上才能申請，為配合中央獎勵團體旅遊政策，即日起調整申請人數下限為15人以上。

觀旅局指出，「企業團體旅遊方案」2.0包括15人以上的企業團體在台南住2天1夜，可獲得赤崁樓、安平古堡擇一免門票及台南特色伴手禮；若住3天2夜，加贈奇美博物館、十鼓文創園區擇一免門票。

若是200人以上團體出遊，住2天1夜，除了赤崁樓、安平古堡擇一免門票及台南特色伴手禮之外，還加贈補助企業獎勵晚宴安排台南藝文表演每團上限2萬元；若住3天2夜，則加贈奇美博物館、十鼓文創園區擇一免門票。

觀旅局長郭貞慧說，目前已接獲許多企業團體及旅行社的諮詢電話，方案截至今年12月31日，期間適逢中央推出5000元振興券與交通部規畫1000元國旅券，以及提供旅行業「激勵金」等，為了配合中央，鼓勵企業團體、旅行業將振興券、國旅券、激勵金等用在台南觀光與消費，特別研議將企業旅遊方案2.0的申請人數下限由40人以上調整為15人以上。

台南市長黃偉哲表示，為振興台南各產業，市府推出各種優惠、獎勵方案，再搭配五倍券等中央方案，期望達到一加一大於二的效果，活絡在地產業。台南購物節已在8月登場，每100元的發票就有1次抽獎機會，最大獎是3房輕豪宅，台南好康券等旅遊相關優惠也陸續規畫推出中，「來台南員工旅遊，可以說有得玩有得拿」。