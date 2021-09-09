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璨樹颱風續強 北水局測石門水庫閘門啟用大灣坪攔木索

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫大灣坪新購攔木索已經就位。圖／北區水資源局提供
石門水庫大灣坪新購攔木索已經就位。圖／北區水資源局提供

水利署北區水資源局表示，颱風「璨樹」持續朝台灣南部接近，因中央氣象局預估其可能達強烈颱風等級，北水局研判雖然轄區受暴風圈影響可能較小，但考量石門及寶二水庫都接近滿水位，因此提前加強水庫設施整備，確保水庫安全及供水穩定。

北水局昨天已經完成各閘門測試檢查，今年8月新完成的大灣坪攔木索也整備就位，搭配原有的阿姆坪攔木索可提高防止漂流木影響各項水工機械的成效。另外，為使寶二水庫能持續自上坪堰引水，北水局也完成攔汙柵清理，避免雜物堵塞影響取水。

北水局表示，時序入秋，每一場颱風都視為今年最後一場颱風來應變，所以必須防洪及蓄水兼顧並進，事先各項閘門檢查整備十分重要，也呼籲民眾在颱風期間避免進入河道確保安全。

中庄調整池已經蓄滿水，颱風來襲時隨時可以機動供水。記者鄭國樑／攝影
中庄調整池已經蓄滿水，颱風來襲時隨時可以機動供水。記者鄭國樑／攝影

颱風 水庫 氣象局

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