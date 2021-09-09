快訊

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

遭爆失聯！澎恰恰報平安 坦言「心情受到不小打擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籲台灣水產公司提升漁工人權 環團向美國海關請願

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

綠色和平美國、印尼和台北辦公室今日向美國海關暨邊境保護局遞交一份針對台灣跨國水產公司「豐群水產」的請願書，認為基於多年來不同調查與報導，發現供貨給豐群水產的遠洋漁船疑似涉及多起侵犯漁工人權的紀錄，綠色和平與其他公民團體要求美國海關暨邊境保護局介入調查，並限期豐群改善相關政策，否則應禁止豐群相關水產品進入美國市場。

豐群水產是全球前三大鮪魚貿易商，在日本、美洲和歐洲等地擁有廣大市場，去年更併購北美第一大鮪魚罐頭品牌「大黃蜂」。

綠色和平請願書要求豐群水產在90天內採取行動，依據國際標準與最佳規範修訂人權政策，改善社會責任稽查計畫，公布所有供應商名單，確保所有工作人員享有公平的工作環境與待遇。若期限內沒有改善，綠色和平與其他公民團體請願美國海關，應該禁止豐群所有水產品或漁獲進入美國市場。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任李于彤表示，多年來向豐群水產倡議，應該監督供應鏈、要求拒絕收購來自海上轉載漁船的漁獲，並以國際法為基礎保障漁工權益，豐群水產2020年提出新版政策，但仍不足保護海洋資源與漁工人權。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，外籍漁工長期處於勞動與報酬不相當與被剝削的奴役狀態中，而豐群掌握水產資源，獲取龐大利益，卻時常是藉由廉價勞動者的血汗換來，應該飲水思源、保護漁工人權。

人權 海關 公民團體

延伸閱讀

美能源部：美國能拚到2035年太陽能發電占40%

走私美國海洋科技 中國商人覃樹人被判兩年徒刑

高雄正義高中超前部署 學生可先修美國大學學分

英國是否挺台抗中威嚇 強生：支持美國領導全球

相關新聞

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明聯想到2016年曾經重創台灣的莫蘭蒂颱風。對此，中央氣象局表示，路徑上確...

大陸預報：璨樹颱風將穿過巴士海峽沿台灣海峽北上

今年第14號颱風「璨樹」（大陸稱為「燦都」）8日晚間8時已增強為強烈颱風。根據大陸中央氣象台預報，「璨樹」將以每小時20...

強颱璨樹逼近 雲嘉南39座滯洪池滯洪量逾2千噸排空備戰

強颱璨樹逼近台灣！今明兩天恐連發海陸警，不排除登陸；轄管嘉雲南的水利署第五河川局共有39座滯洪池，滯洪量約2122.9萬...

台灣高鐵App可以多人分票了！還新增聯票取票功能

為提供旅客更便利、貼心的行動購票服務，台灣高鐵公司宣布，「T Express」行動購票App今起提升多人同行的分票功能，...

台鐵上午連出2包號誌故障又撞到人 影響逾8000人

台鐵基隆路段今早接連出包，先是號誌故障，暖暖到四腳亭間又撞到侵入行人，由於適逢通勤、通學時間，誤點狀況頻傳，甚至有列車延...

影／基隆站大誤點單線通車搶修號誌 國光客運爆滿加開

台鐵基隆火車站今天上午6時43分發生號誌故障，到上午9時還未恢復正常，造成班次大誤點，目前進出基隆站只能單線通車，在成功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。