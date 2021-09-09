籲台灣水產公司提升漁工人權 環團向美國海關請願

綠色和平美國、印尼和台北辦公室今日向美國海關暨邊境保護局遞交一份針對台灣跨國水產公司「豐群水產」的請願書，認為基於多年來不同調查與報導，發現供貨給豐群水產的遠洋漁船疑似涉及多起侵犯漁工人權的紀錄，綠色和平與其他公民團體要求美國海關暨邊境保護局介入調查，並限期豐群改善相關政策，否則應禁止豐群相關水產品進入美國市場。

豐群水產是全球前三大鮪魚貿易商，在日本、美洲和歐洲等地擁有廣大市場，去年更併購北美第一大鮪魚罐頭品牌「大黃蜂」。

綠色和平請願書要求豐群水產在90天內採取行動，依據國際標準與最佳規範修訂人權政策，改善社會責任稽查計畫，公布所有供應商名單，確保所有工作人員享有公平的工作環境與待遇。若期限內沒有改善，綠色和平與其他公民團體請願美國海關，應該禁止豐群所有水產品或漁獲進入美國市場。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任李于彤表示，多年來向豐群水產倡議，應該監督供應鏈、要求拒絕收購來自海上轉載漁船的漁獲，並以國際法為基礎保障漁工權益，豐群水產2020年提出新版政策，但仍不足保護海洋資源與漁工人權。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，外籍漁工長期處於勞動與報酬不相當與被剝削的奴役狀態中，而豐群掌握水產資源，獲取龐大利益，卻時常是藉由廉價勞動者的血汗換來，應該飲水思源、保護漁工人權。