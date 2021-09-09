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女性常因生殖泌尿症候群受苦 雷射+凱格爾運動改善顯著
婦女產後、哺乳期或更年期經常出現急尿、頻尿、漏尿及排尿障礙等令人尷尬的「婦女生殖泌尿道症候群」，尤其現代女性生活、工作壓力越來越大，症狀可能會因而變得更嚴重，很多婦女又不敢就醫只能一再忍受、苦不堪言。
奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任 、醫學教授吳銘斌表示，癌症治療中或是卵巢功能退化等造成女性荷爾蒙雌激素分泌減少，也會有這種狀況，除自信心備受打擊，也影響日常生活和性生活品質。
傳統治療方式除陰道保濕劑潤滑劑，也有女性荷爾蒙雌激素口服藥物或陰道用藥膏，但是常因頭痛、乳房脹痛、陰道出血等副作用而使患者卻步、降低使用效果；另要配合做骨盆肌「凱格爾運動」，也常因生活忙碌或缺乏恆心而效果不彰。
奇美醫學中心引進陰道雷射，適用更年期生殖泌尿症候群、應力性尿失禁、膀胱過動症、膀胱子宮直腸膨出、陰道鬆弛、性功能障礙和反覆性泌尿道感染。他的門診至今年7月底已有23人接受雷射治療，年齡40至60歲，私密處搔癢及灼熱、應力性尿失禁、膀胱過動症及性生活不愉悅等症狀都能改善。
吳銘斌說，陰道雷射治療是利用雷射光能量，經由探頭使陰道上皮組織溫度產生變化，促使使膠原蛋白增生、血管新生，達到陰道組織重塑效果。目前常見有二氧化碳雷射及鉺雅鉻雷射；47歲以下年齡較輕、停經期間較短或剛停經不久、體重較輕BMI小於23.3、骨盆底肌肉收縮強度較好者，原始症狀較輕者，治療成效較佳，尤其搭配凱格爾運動，一天約做3次1次20下，效果會更顯著。
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