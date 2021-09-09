急於健走減重導致鐵腿 醫師建議學東奧奪牌選手這麼做

一位30歲男子在疫情期間少動而變胖，隨著防疫降級想用報復性健走減重，沒想到卻引起小腿後方酸、緊、麻「結整丸」而趕緊就醫。由於他不想吃藥，「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師林士傑建議他使用不含藥性、非侵入性的肌能性貼紮，不但許多東奧奪牌選手用來護體及提高運動表現，對患者而言亦能持續放鬆肌肉與消腫引流，加速治療不適。

肌能性貼紮在今年東奧期間被許多奪牌菁英所青睞，選手們身上色彩繽紛具時尚感的貼紮也成為觀賽外的亮點。其實貼紮不是用來裝飾，治療運動傷害有豐富經驗的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師林士傑表示，貼紮是一種非侵入性治療，在運動賽事上是經過認證且被核准使用，由日本脊骨醫學博士DR.KASE發明，已有40多年歷史。

以上述患者而言，骨科醫師林士傑表示，他平時沒有運動習慣，這次卻因急著每天健走一小時減重，引起小腿後方腓腸肌與比目魚肌出現激痛點，亦即俗稱的小腿「鐵腿」、蘿蔔腿，且酸痛僵硬難受。在治療上，通常會建議這類患者服用消炎止痛或鬆弛肌肉的藥物。但服藥多半為症狀治療，對於不想吃藥或吃藥會過敏者，不含藥性的貼紮就是適當的選擇。

林士傑醫師進一步指出，貼紮是利用貼布本身的彈性及通透性，裁剪成不同形狀，對肌肉筋膜及身體組織產生力學作用，可持續放鬆肌肉，讓組織消腫引流，達到治療效果並能促進運動表現。除了可處理過度運動引起的酸痛緊繃之外，包括，腳踝扭傷、逛街太久腿痛或高跟鞋後遺症等，也都適用，在台灣成為治療上的新趨勢。

此外，要避免報復性健走減重引起的運動傷害，林士傑醫師也傳授平時保健訣竅。在放鬆上，可透過局部按摩、滾筒按摩、簡易拉筋、踩拉筋板及踩弓箭步等來放鬆肌肉。在訓練上，則可著重於讓小腿前後肌肉平衡，常做勾腳運動、跳繩（需腳尖著地）及跳箱運動，藉由放鬆及訓練，同時能避免復發。