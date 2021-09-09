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5名女性1人貧血 備孕超前部署「四大營養」缺一不可

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國健署提醒，備孕、懷孕女性四大補血關鍵營養素缺一不可。記者蕭羽耘／攝影
國健署提醒，備孕、懷孕女性四大補血關鍵營養素缺一不可。記者蕭羽耘／攝影

現代人吃得簡單方便，常常忽略日常所需的營養，國健署調查發現，台灣育齡婦女貧血盛行率高達19%，每5名就有1名貧血問題，女性貧血不僅在生產中會造成風險，也會對胎兒形成傷害，如體重不足、早產，而孩子若含血量過低恐面臨死亡的疑慮。營養師建議，預防貧血從備孕期開始，四大營養素缺一不可，密切注意飲食。

國人常見的貧血問題，主要由遺傳像是地中海型、鐮刀型貧血，或是疾病如骨髓慢性病，以及營養素不足。婦幼健康組科長曾桂琴說，國健署調查發現，台灣育齡婦女貧血盛行率，2017年至2020年數據顯示，高達19.08%。

國民健康署婦幼健康組組長林宜靜也指出，有將近1至2成孕婦初期產檢時為貧血，生產時更高達3至4成，恐造成胎兒過小、發生早產，增加周產期死亡率等問題。因此，國健署在7月起，擴大產檢項目中，原本第12周孕期的血液檢查，新增第24至28周貧血檢驗。

備孕、懷孕女性四大補血關鍵營養素缺一不可，營養師李婉萍說，包含與胎兒神經發展相關的葉酸、製造母體及胎兒血紅素的重要元素鐵、在人體內參與細胞分裂，及蛋白質新陳代謝的維生素B12，以及造血不可缺少的蛋白質。

李婉萍說，葉酸多可在深綠色蔬菜中找到，像是地瓜葉、青花菜和空心菜等；鐵的部分蛤蜊、豬血與豬肝都是好選擇；維生素B12則在海帶、蛋、雞腿找得到，富含蛋白質的食物則有豆干、里肌肉、優酪乳。建議吃素的媽媽，最好選擇蛋奶素，營養較足夠。

好的維生素Ｃ幫助鐵吸收，把握飯後兩小時內吃水果。李婉萍說，以往大家都會有迷思，「一天一蘋果、醫生遠離我」，誤認為蘋果維生素Ｃ很高。事實上，三分之一顆芭樂的維生素C量，大於16顆蘋果。

至於維生素C高的當令水果，包含柳丁、奇異果、芭樂、柚子。李婉萍表示，尤其是柚子的含水量高、熱量低，如果孕媽咪有便秘問題，可以選擇多吃柚子，促進排便。

台灣育齡婦女貧血盛行率高達19%，每5名就有1名有貧血問題，營養師李婉萍建議，從飲食補充營養素。記者蕭羽耘／攝影
台灣育齡婦女貧血盛行率高達19%，每5名就有1名有貧血問題，營養師李婉萍建議，從飲食補充營養素。記者蕭羽耘／攝影

國健署 早產 慢性病

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