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強颱璨樹逼近 雲嘉南39座滯洪池滯洪量逾2千噸排空備戰

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉公館滯洪池在池面裝設太陽能板發電使用，並規畫作為中埔科技園區備援水源使用，跨域加值達成地方共榮目標。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉公館滯洪池在池面裝設太陽能板發電使用，並規畫作為中埔科技園區備援水源使用，跨域加值達成地方共榮目標。記者魯永明／翻攝

強颱璨樹逼近台灣！今明兩天恐連發海陸警，不排除登陸；轄管嘉雲南的水利署第五河川局共有39座滯洪池，滯洪量約2122.9萬立方公尺，容量約相當於8492個奧運標準游泳池，颱風警報發布前，排空滯洪防災；滯洪池多元治水，提升效益、創造跨域價值。

五河局說，透過滯洪池設置，可讓豪大雨產生地表逕流能，暫時蓄存在滯洪池，以空間換取時間，配合抽水機可循環滯洪，將滯洪效果最大化，避免大量洪水造成聚落積淹水災情。今年0731、0805等豪雨，近期完成的雲林縣北港滯洪池、溪墘排水溪墘滯洪池、溪墘排水新庄農場滯洪池等，都充分發揮防洪功效，縮短淹水時間、降低淹水災情。

另，滯洪池兼具民眾休憩、觀光、能源、備用水源供應等功能，以北港滯洪池及嘉義縣中埔鄉公館滯洪池為例，北港滯洪池除防洪防災，也納入在地意象、生態營造、景觀休閒等概念及設施，導入水資源利用的概念，可作為周遭農田的灌溉水源，避免地下水超抽。

公館滯洪池除在池面裝設太陽能板發電使用，並規畫作為中埔科技園區備援水源使用，或與自來水公司合作興建淨水場，多方發展賦予滯洪池更多可能，跨域加值達成地方共榮目標。

嘉縣府水利處為防範颱風帶來淹水災情，展開防洪整備，將縣轄23座滯洪池排至最低水位，增加滯洪容量1530萬立方公尺，另準備逾2百部移動式抽水機，配置易淹水地區鄉鎮市，降低災害造成損失。

滯洪池 淹水 北港

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