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璨樹颱風來勢洶洶 農糧署說這8類作物受災風險較大

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
颱風暴風圈侵襲機率。圖／中央氣象局提供
颱風暴風圈侵襲機率。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，台灣11日至14日將受璨樹颱風或其外圍環流影響，農民應隨時注意颱風動態，利用颱風影響台灣尚不明顯前，做好農作物災害防範措施，並於進行防範措施或採收作業時，務請注意自身安全。

農糧署說，第二期水稻除台中及台南地區零星晚植稻外，其他地區都已插秧結束，農民應留意水深，必要時加強田間排水，雨後注意病害防治。另預估這次受災風險較大的作物為木瓜、香蕉、芭樂、釋迦、西瓜、檸檬、瓜果類蔬菜、短期葉菜等，農民提早做好防範準備。

今農業群組中，昨已開始相互提醒璨樹颱風可能造成的影響，須做好各項防颱準備；而根據台北農產運銷公司資料，今日交易量1025公噸，每公斤平均批發價45元，比昨43.7元略揚；由於受到8月初連續豪雨仍再恢復期，以及北農因疫情降載影響，交易量仍再1000公噸上下，量少價格維持相對高點。

北農分析，今日進貨量較比昨日減少，量增菜種有玉米、紅蘿蔔等，量減菜種有高麗菜、大白菜、空心菜、A菜、地瓜葉、胡瓜、絲瓜、茄子、蕃茄、敏豆、甜椒、青花苔、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減；承銷人承銷意願持穩，買氣良好，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

璨樹颱風來勢洶洶，農糧署表示，8月上旬西南氣流豪雨影響，造成中南部農業災情，其中受損較嚴重作物包含木瓜、芭樂、龍眼、香蕉、短期葉菜、落花生、水稻等作物，災後復耕應針對已受損作物加強防災措施，避免颱風再次造成葉面枯黃、落果、落花、著果率不良、水傷、落果、裂果等危害，影響收成。

農糧署說，第二期水稻除台中及台南地區零星晚植稻外，其他地區都已插秧結束，農民應留意水深，必要時加強田間排水，雨後注意病害防治。另預估這次受災風險較大的作物為木瓜、香蕉、芭樂、釋迦、西瓜、檸檬、瓜果類蔬菜、短期葉菜等，農民提早做好防範準備。

農糧署表示，已將要採收期的蔬菜及水果，可利用颱風前或雨勢稍歇時儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。大宗蔬菜如高麗菜，農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，災後釋出調節市場需求。

中央氣象局表示，台灣11日至14日將受璨樹颱風或其外圍環流影響，農民應隨時注意颱風動態，利用颱風影響台灣尚不明顯前，做好農作物災害防範措施，並於進行防範措施或採收作業時，務請注意自身安全。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，台灣11日至14日將受璨樹颱風或其外圍環流影響，農民應隨時注意颱風動態，利用颱風影響台灣尚不明顯前，做好農作物災害防範措施，並於進行防範措施或採收作業時，務請注意自身安全。圖／中央氣象局提供

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