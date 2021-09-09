他忍五十肩含淚賺錢...靠中西醫治療+復健「滿血復活」

營建業缺工，科技業又祭出重金搶工，台中55歲許姓營建工作人員經常需要操作大型機具趕工，長期操勞舉手維艱，忍痛赴工，後經就醫確診為五十肩，用藥、物理治療無效後，透過肩關節囊擴張術搭配中醫針灸治療，回家勤做手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等復健，如今手臂上舉有力，還能繞到背後，可以輕鬆赴工，讓他大鬆一大口氣「不必含淚賺錢了！」

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健部醫師徐瑋璟說，肩關節囊及周圍軟組織發炎、纖維化，造成肩關節疼痛及活動幅度受限，即為沾黏性肩關節囊炎（俗稱五十肩），患者連梳頭、穿衣、摸背、插手等動作都明顯感到受限及疼痛，因而降低肩膀活動，長期下來使得肩部肌肉逐漸萎縮。

徐瑋璟指出，五十肩患者通常建議先使用消炎止痛藥、物理治療如雷射、熱敷、電療、超音波等，治療後運用徒手技巧將沾黏處拉開，或是藉由震波治療緩解肩膀疼痛。

徐瑋璟介紹，若患者上述治療方式皆無效，又希望立即改善症狀，會建議接受肩關節囊擴張術治療，即注射低濃度葡萄糖水、玻尿酸、生理食鹽水等，有如「灌漿」撐開沾黏的肌肉，將肩關節撐開，以改善肩關節疼痛與活動度，多數患者每周注射一次，約3到6次療程才能大幅改善症狀。

脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌表示，中醫的針灸搭配西醫肩關節囊擴張術，刺入患部後順著肌肉筋膜的走向，慢慢分開沾黏的組織，達到緩解疼痛與改善關節活動度。

吳俊昌建議，五十肩患者除了接受中西醫合療以外，平時也應透過自主肩關節運動，如手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等，才能改善症狀，並減少反覆發作的情形。