快訊

江趙結盟「戰鬥藍」 還沒邊緣化朱立倫先引內亂

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

他忍五十肩含淚賺錢...靠中西醫治療+復健「滿血復活」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
許姓營建工罹五十肩，經接受肩關節囊擴張術搭配中醫針灸治療，回家勤做復健，如今輕鬆上工「不必含淚賺錢了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供
許姓營建工罹五十肩，經接受肩關節囊擴張術搭配中醫針灸治療，回家勤做復健，如今輕鬆上工「不必含淚賺錢了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供

營建業缺工，科技業又祭出重金搶工，台中55歲許姓營建工作人員經常需要操作大型機具趕工，長期操勞舉手維艱，忍痛赴工，後經就醫確診為五十肩，用藥、物理治療無效後，透過肩關節囊擴張術搭配中醫針灸治療，回家勤做手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等復健，如今手臂上舉有力，還能繞到背後，可以輕鬆赴工，讓他大鬆一大口氣「不必含淚賺錢了！」

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健部醫師徐瑋璟說，肩關節囊及周圍軟組織發炎、纖維化，造成肩關節疼痛及活動幅度受限，即為沾黏性肩關節囊炎（俗稱五十肩），患者連梳頭、穿衣、摸背、插手等動作都明顯感到受限及疼痛，因而降低肩膀活動，長期下來使得肩部肌肉逐漸萎縮。

徐瑋璟指出，五十肩患者通常建議先使用消炎止痛藥、物理治療如雷射、熱敷、電療、超音波等，治療後運用徒手技巧將沾黏處拉開，或是藉由震波治療緩解肩膀疼痛。

徐瑋璟介紹，若患者上述治療方式皆無效，又希望立即改善症狀，會建議接受肩關節囊擴張術治療，即注射低濃度葡萄糖水、玻尿酸、生理食鹽水等，有如「灌漿」撐開沾黏的肌肉，將肩關節撐開，以改善肩關節疼痛與活動度，多數患者每周注射一次，約3到6次療程才能大幅改善症狀。

脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌表示，中醫的針灸搭配西醫肩關節囊擴張術，刺入患部後順著肌肉筋膜的走向，慢慢分開沾黏的組織，達到緩解疼痛與改善關節活動度。

吳俊昌建議，五十肩患者除了接受中西醫合療以外，平時也應透過自主肩關節運動，如手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等，才能改善症狀，並減少反覆發作的情形。

患者 中醫 復健

延伸閱讀

急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

秀肌肉照竟引來藥檢通知 女友吐槽福克斯遭遇

女星走平衡木晃動D奶 30位男性快要凍抹條

NBA／綠衫軍秀身形對比照 泰托姆勤練肌肉備戰新賽季

相關新聞

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明聯想到2016年曾經重創台灣的莫蘭蒂颱風。對此，中央氣象局表示，路徑上確...

強颱璨樹逼近 雲嘉南39座滯洪池滯洪量逾2千噸排空備戰

強颱璨樹逼近台灣！今明兩天恐連發海陸警，不排除登陸；轄管嘉雲南的水利署第五河川局共有39座滯洪池，滯洪量約2122.9萬...

台鐵上午連出2包號誌故障又撞到人 影響逾8000人

台鐵基隆路段今早接連出包，先是號誌故障，暖暖到四腳亭間又撞到侵入行人，由於適逢通勤、通學時間，誤點狀況頻傳，甚至有列車延...

強颱璨樹逼近 台東離島交通船明後天停駛 今加開船後撤

強烈颱風璨樹逐漸靠近台灣，外環氣流恐先影響台灣東部，台東離島交通船10及11日停駛，今天提前加開2船班運輸旅客返台及載運...

力搶企業員工旅遊大餅 台南優惠補助申請人數下修15人

為振興台南觀光產業，搶攻全台各企業到台南舉辦員工獎勵旅遊，台南市觀旅局推出「企業團體旅遊方案」2.0，原本規定企業團體福...

璨樹颱風續強 北水局測石門水庫閘門啟用大灣坪攔木索

水利署北區水資源局表示，颱風「璨樹」持續朝台灣南部接近，因中央氣象局預估其可能達強烈颱風等級，北水局研判雖然轄區受暴風圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。