強颱璨樹路徑更逼近台灣！ 今明兩天恐連發海陸警 不排除登陸
強颱璨樹最新路徑又更靠台灣，中央氣象局說，預計今明兩天接力發海上、陸上颱風警報。氣象局說，周五傍晚開始花東、恆春半島有雨，周六到下周一颱風最接近，其中周日各地天氣相當不穩定，局部地區有大雨或是豪雨可能。
氣象局簡任技正伍婉華說，今明兩天大部分晴朗炎熱，花東縱谷有36度以上高溫，中午山區、中南部近山區留意雷陣雨，局部地區有較大雨勢。周五傍晚受到颱風外圍雲系影響，花東跟恆春半島有短暫陣雨，周末都會受到颱風影響。
伍婉華說，目前康森颱風和璨樹颱風都在太平洋高壓南緣低壓帶中，高壓強弱跟低壓環流移動方向都會影響兩個颱風。若太平洋高壓減弱東退，時間早範圍又大，會讓璨樹提早往北邊走；但如果太平洋高壓比較晚減弱，強度也沒那麼大，就會以偏西角度接近台灣。
伍婉華說，康森颱風會往西往海南島移動，至於受關注的璨樹颱風目前在鵝鑾鼻東南東方1070公里處，朝西北西轉西北方向前進，有偏北現象出現。最可能路徑，周六到下周一最接近，但路徑還有變化，愈往陸地靠近影響愈明顯，影響範圍遍布全台。
伍婉華說，周六開始東半部和南部有陣雨或雷雨，其中東南部、恆春半島慎防局部大雨或是豪雨，中部以北偏向午後雷陣雨，澎金馬會斷續下雨。下周日颱風中心很靠近，各地天氣相當不穩定，澎金馬也是，有陣雨或雷雨，甚至有局部大雨或豪雨，只是哪地區雨勢會比較明顯還要再觀察。下周一颱風北上，外圍環流影響下台灣天氣仍不穩。
伍婉華也提醒，明天開始台灣附近海面有長浪，基隆北海岸、東半部沿海、綠島、蘭嶼、西南部沿海有長浪，周六隨颱風接近海面風浪增強。今天晚上、深夜到明天清晨發布海警。
伍婉華說，有關陸警發布時間跟區域，還有一兩天觀察期。璨樹接近過程中維持目前強度，到巴士海峽，就是強烈颱風等級或是中颱上限。氣象預報員林定宜說，如果以目前路徑，預計明天下午有機會發布陸警，不排除登陸可能。
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