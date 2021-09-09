影／嘉義酒廠秋節限定紀念酒 瓶身烤印 珍藏價值爆表

嘉義酒廠每年三節推出紀念珍藏酒，今年中秋節推出限量版陳年高粱，瓶身文字採烤印，極具蒐藏價值；另，疫情期間民眾多在家用餐，嘉義酒廠也順勢推出香蔥和芝麻拌麵，特製的多層次醬料包搭配獨門酒料配方，讓人回味無窮。

「今年的秋節酒別具蒐藏價值」嘉義酒廠推廣中心主任王秉仁說，今年中秋節紀念酒「玉山台灣原窖1950」選用6年分陳年高粱，瓶身標誌符號全用烤印方式加工，讓整瓶高粱看起來典雅細緻。

「玉山台灣原窖1950」原價一瓶720特價600元至10月20日，限量250打。

另，因應疫情宅經濟，嘉義酒廠推出香蔥和芝麻拌麵，香蔥拌麵綜合香蔥、油蔥酥的獨特香蔥風味，不添加防腐劑的傳統日曬細扁麵，搭配台灣菸酒公司傳統釀製的紹興酒，口感香醇，麵條帶勁彈牙，紹興酒香伴隨特殊香蔥香，香氣逼人，滋味無窮。

芝麻拌麵針對素食者研發，綜合芝麻醬、黑芝麻粒的獨特芝麻風味，麵條採不添加防腐劑的傳統日曬寬扁麵，內含台灣菸酒公司清酒粕的台酒鹽麴鹽麴醬包，讓整體風味不死鹹，吃起來更回甘。

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