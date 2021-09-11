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臺北米其林餐廳一次收，這幾間多次蟬聯榜上！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
臺北米其林餐廳一次收，這幾間多次蟬聯榜上！ 圖片來源/unsplash
臺北米其林餐廳一次收，這幾間多次蟬聯榜上！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查臺北上榜的29家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大臺北米其林餐廳有哪些。

台灣米其林指南邁入第四年，而近期也公布了《臺北臺中米其林指南2021》的入選名單，總計共有34家餐廳，其中台北共有29家摘星，快來看看臺北有哪些米其林餐廳受到網友熱議吧！

「請客樓」與超商聯名搶佔市場 「頤宮」穩摘三星維持佳績

在這次的榜單中，有許多像是喜來登的「請客樓」、君品酒店的「頤宮」、國賓大飯店的「A Cut牛排館」等飯店及酒店旗下的餐廳入選。其中，臺北喜來登飯店旗下的「請客樓」除了連續四年獲得二星評鑑外，近期也因與7-ELEVEN聯名推出五款「星級超商料理」，引發網友熱烈的討論關注，有不少網友對於與超商聯名的「麻油雞飯糰」大讚「麻油味道超重，重口味的人應該會很喜歡」、「大推麻油雞！吃了雙眼發亮」等。

網友熱議10大臺北米其林餐廳網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大臺北米其林餐廳網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而臺北君品酒店的「頤宮」則是不負眾望四度蟬聯，且維持三星的佳績，餐廳的招牌手路菜「火焰片皮鴨」，因其外皮燒烤到焦糖色、帶有鴨油香氣，且肉質口感恰到好處，不少民眾就大推「頤宮的烤鴨跟粥真的好吃」、「頤宮火焰櫻桃鴨真的吃過難忘，好吃極了」。

同樣連續四年獲得米其林星等的還有臺北文華東方酒店的「雅閣」，該餐廳在疫情之下推出的外帶菜單料理，廣獲饕客喜愛，其中「雅閣炒飯」更是許多網友力推的料理首選，有不少網友表示「雅閣的炒飯是我吃過不油又好吃的炒飯」、「雅閣它們的雅閣炒飯很好吃！其他燒臘啥的也都不錯」。另外，還有像法式的「侯布雄」，中式的「天香樓」，或以台式聞名的「山海樓」、「金蓬萊」、「富錦樹」等餐廳也都榜上有名。

現階段台灣的疫情逐漸趨緩，雖民眾已可以回歸餐廳內用，但仍需遵守相關的防疫規範。若想來點「臺北星等料理」，卻不知道如何吃起，除了參考公布的《臺北臺中米其林指南2021》入選名單，也可以藉由網友的討論，先了解各家米其林餐廳的料理特色，並為自己羅列出拜訪米其林餐廳的優先序清單！

觀看原文→ https://bit.ly/3BU46QF

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

米其林 酒店

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