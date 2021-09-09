強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明聯想到2016年曾經重創台灣的莫蘭蒂颱風。對此，中央氣象局表示，路徑上確實有點類似。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，2016年有個莫蘭蒂颱風，可以說是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，當然無法完全比擬，但有風險意識總是才會更有防災的準備動力。

而根據氣象局資料顯示，2016年的強颱莫蘭蒂，是2016年西太平洋強度最強的颱風，中心風速達每秒60公尺，且為自1995年以來發布海上陸上颱風警報期間及第七類（沿西岸或台灣海峽北上者）侵台颱風路徑強度最強颱風。莫蘭蒂颱風警報期間並創下氣象站設站以來多項最高紀錄，包括金門氣象站觀測到17級以上陣風，恆春氣象站觀測到16級陣風；另外，小琉球、鵝鑾鼻、金門浮標站分別觀測到17.2米、17.4米、11.9米浪高，也都創下該些觀測點設站以來最大浪高紀錄。

莫蘭蒂颱風造成全台一人死亡，62人受傷，農損約1億元。根據世界日報報導，莫蘭蒂因在中國大陸造成巨大破壞，已被除名。

對此，氣象預報員林定宜說，莫蘭蒂有經過南台灣，強度也是很強，影響很大，實際路徑通過南台灣後，從台灣西南部沿海進入福建，印象中沒有登陸，但離金門很近。璨樹路徑有點類似，實際是不是這樣走明天還是會調整，變數很大，新的一報看來不排除會登陸。

林定宜說，璨樹比昨天路徑更北修、更接近台灣，最靠近台灣時間還是周六到下周一，影響要看路徑。這三天全台有雨，各地慎防局部大雨或是豪雨。預計今天晚上發海警，明天下午有可能發陸警。

根據氣象局最新資料顯示，上午8時璨樹中心位置在北緯15.4度，東經128.2度，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。