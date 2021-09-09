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族人帶路探訪泰雅部落人文風情 9月11日開放網路報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
清泉天主堂中每一處皆可看見鑲嵌玻璃與壁畫，內容融合聖經故事與泰雅族人的生活。圈／谷資訊股份有限公司提供
清泉天主堂中每一處皆可看見鑲嵌玻璃與壁畫，內容融合聖經故事與泰雅族人的生活。圈／谷資訊股份有限公司提供

為了讓民眾體驗觀霧地區周邊泰雅部落人文風情及傳統文化歷史，林務局新竹林區管理處將在10月9日及10月16日下午1點半至3點半，在新竹縣五峰鄉清泉部落舉辦「族人帶路－走讀清泉」主題活動，邀請部落族人帶民眾走讀清泉天主堂、頭目廣場及將軍湯等著名景點，9月11日中午12點開放網路報名。

新竹林管處表示，造訪觀霧國家森林遊樂區的路途上，有數個泰雅族部落長居於此，與山林密不可分，並和觀霧地區周邊自然資源產生人文交融特色，泰雅族人的傳統禮俗、生命信仰、生活模式及生態智慧，非常值得民眾進一步認識及體驗。

此次活動特別邀請觀霧地區泰雅族清泉部落族人葉靜娟老師，帶領民眾走讀清泉天主堂、頭目廣場及將軍湯等著名景點，以族人的角度出發，用獨特的導覽解說方式訴說泰雅族的神秘故事，讓民眾認識泰雅族豐富的人文歷史與泰雅文化傳承的意義，還能聆聽來自泰雅青年富含生命熱情的純淨美聲，感受部落文化的洗禮。

新竹林管處說，此次活動於9月11日中午12點起開放網路事先報名，免收報名費，限額20人，歡迎想聽泰雅族故事、感受泰雅文化洗禮的民眾把握報名機會。此次活動資訊及報名連結為 https://www.accupass.com/go/2021-1011-Guanwu ，活動資訊也可在電洽03-363-2488圈谷資訊彭小姐諮詢。

另外，觀霧國家森林遊樂區今年規畫舉辦12場「森川里海的祝福－我是公民科學家」主題活動，此次活動是系列主題活動之一，每參加1場活動即可獲得戳章1枚，集滿3點即可兌換觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮。

更多活動訊息可密切注意台灣山林悠游網( https://recreation.forest.gov.tw/ )及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/ )。

藝術之森的前身為「清泉派出所」，2017年改為藝術村，提供在地藝術家駐村。圈／谷資訊股份有限公司提供
藝術之森的前身為「清泉派出所」，2017年改為藝術村，提供在地藝術家駐村。圈／谷資訊股份有限公司提供
頭目廣場原為泰雅族人居住的聚落，1963年因葛樂力颱風摧毀，後於此設置頭目廣場以茲紀念。圈／谷資訊股份有限公司提供
頭目廣場原為泰雅族人居住的聚落，1963年因葛樂力颱風摧毀，後於此設置頭目廣場以茲紀念。圈／谷資訊股份有限公司提供

泰雅族 新竹 森林遊樂區

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