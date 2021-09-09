疫情升溫、旅宿中秋禁烤肉 墾丁旅宿業憂商機縮水
中秋4天連假將至，屏東墾丁和小琉球再創開學前最後一個假日的旅遊高峰，墾丁核心區旅宿前兩天近滿房，小琉球衝高至七成，但近日發生的新北幼兒園群聚染疫，Delta病毒疫情升溫之際，屏縣府昨天宣布中秋節公共區域和旅館、民宿禁止烤肉，業者憂心引發退房潮，中秋商機縮水；另第14號颱風璨樹昨晚快速增強為強颱，周六、周日可能威脅南台灣，本周假日住房恐跌到五成。
「度過史上最慘暑假，悶了好久，好不容易重現中秋滿房榮景，沒想到疫情有升溫跡象，為中秋商機增加變數！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，墾丁核心地區民宿中秋連假前兩天多滿房，區外也有八成，一掃之前近零住房的陰霾，但雙北確診數上升，屏縣府昨天又宣布禁止公共區域烤肉，業者怕疫情升溫、警戒再升級，勢必引發退房潮。
墾丁凱撒、夏都和福華等度假飯店，中秋連假前兩天都滿房，第3天八成，目前仍在衝刺後兩天的住房；墾丁1名五星飯店主管說，疫情重創墾丁觀光產業，旅宿業慘澹經營，防疫降級後出現回溫，高中以下學校9月初開學後，假日住房率約八成，平日仍是低檔的二至三成，未達過去的五成水準，盼中秋連假帶來觀光熱潮。
他說，疫情降二級後，最近卻接連爆發長榮國籍機師突破性感染、新北幼兒園群聚染疫，Delta病毒疫情有升溫跡象，主管每天緊盯著疫情變化，心情忐忑，目前雖沒有明顯退房，但距中秋節還有10天，憂心警戒再升級，讓有「療傷」效果的中秋商機泡湯；另「璨樹」昨晚增強為強颱，周六、日威脅南台灣，本周六住房恐由八成跌到五成。
屏東縣琉球鄉觀光發展協會說，需乘船到達的小琉球，過去大假日一房難求，目前中秋連假訂房率目前約7成，業者也推出攜帶注射疫苗黃卡享優惠的方案，最近因疫情升溫，訂房有趨緩，顯示遊客已有觀望心態，除了祈禱疫情趨緩，也寄望10月配合五倍券優惠政策增加出遊意願。
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