金門酒廠「世界掄金 萬家讚賞」慶中秋 享優惠

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5年陳高優惠折扣 再抽20年罈裝10公升金門高粱酒

國人過中秋，怎麼能少得了金門高粱酒？尤其今年為了慶祝金門酒廠於2021年比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），一舉摘下8面金牌及1面特金牌最高殊榮，即日起至9月30日止，金門酒廠特別精選5款榮獲金牌與特金牌肯定的得獎酒款：38度金門高粱酒600毫升裝、58度特優金門高粱酒600毫升裝、56度5年陳年金門高粱酒600毫升裝、58度原釀21金門高粱酒500毫升裝，以及58度金門高粱酒600毫升裝，於金酒在台展售處暨全台各大百貨直營專櫃，以及金門地區尚義機場門市，罕見地直接以現金優惠折扣回饋消費者。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 56度5年陳年金門高粱酒，獲2021年比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞特金牌肯定。 圖／金門酒廠 提供

金門高粱酒令國際讚賞的高品質，來自金門得天獨厚的自然環境，加上卓越的釀酒工藝及坑道窖藏環境，才能讓金門高粱酒馳名中外，深受國際喜愛。60多年來的專業與堅持，讓金門酒廠在面對世界白酒的激烈競爭中，始終秉持『做好酒，才能長長久久』之信念，對每一滴高粱酒的要求，都以最專業、最真誠的態度來釀製，今年再次獲得比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞8金、1特金，不僅是國際對金門高粱酒的最高肯定與鼓勵，也是對金門高粱酒愛好者絕佳品味的最高致敬。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 38度金門高粱酒、58度特優金門高粱酒、56度5年陳年金門高粱酒、58度原釀21金門高粱酒、58度金門高粱酒（左至右），慶祝獲國際大賽肯定，罕見地以優惠折扣回饋消費者。 圖／金門酒廠 提供

在5款得獎酒款當中，以獲得特金牌肯定的56度5年陳年金門高粱酒最受矚目，不但平時就是外交部用來接待重要外賓的禮酒，更是民眾秋節時致贈長官、長輩的好禮首選。56度5年陳年金門高粱酒卓絕高超的古法釀酒工藝，其酒液截頭去尾取精華，窖藏於花崗岩地窖五年以上，陳香醇厚，無出其右的不凡品質，讓金門高粱酒不僅蟠踞華人中式白酒之冠，更深獲國際好評激賞威名遠播，當然更是中秋送禮不二之選。

若是秋節烤肉，想要跟好友同歡共飲，窖藏1年以上的58度特優金門高粱酒是最佳選擇。酒液清亮透明、香氣幽雅柔和、口感醇順淨爽，酒體豐富協調，不管凍飲、溫飲、常溫飲，都非常精彩。

若是想要分享女性友人，可以選擇38度金門高粱酒，沒有高酒精度的辛辣感，卻依然保留高粱酒香、純、甘、冽的餘韻，輕鬆易飲，適合年輕、年長族群及女性朋友飲用。

人稱「白金龍」的58度金門高粱酒，更是市占率最高的高人氣普飲酒款，國人也普遍有「儲新酒、喝老酒」的習慣，「白金龍」老酒也一直非常穩定地在增值當中，身價會隨著時間的流逝水漲船高，也是非常受歡迎的投資選項。

58度原釀21金門高粱酒，則是採用「金選21號」純糯高粱品種所釀製出來的特殊酒品。「原釀」是指金酒公司一貫堅持用純糧固態釀造、發酵，絕不添加任何調味、增味物質；「21」除了代表高粱品種代號外，更有傳統中華文化「一半」、「中庸」的意涵。酒香醇濃郁，較傳統半糯性高粱所產生的高粱口感及香氣更顯得令人驚艷，原釀醇酒，魅力難擋。另外，還有許多禮盒酒款也在促銷之列，是中秋送禮的絕佳選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金門酒廠推出「世界掄金 萬家讚賞」慶中秋活動，特獎為2000年罈裝10公升58度金門高粱酒（1名）。 圖／金門酒廠 提供

金門酒廠為了共享榮耀與佳釀，加碼推出多重中秋優惠活動，即日起至9月30日截止，於金門酒廠所屬在台直營門市、專櫃，或金門尚義機場門市，除可享有滿額贈活動外，單筆消費滿2,000，即可於活動網站登錄購買發票，參加抽獎活動。若消費滿4,000元，系統將自動累計，即可獲得兩次機會，以此類推。

獎項包括特獎2000年罈裝10公升58度金門高粱酒（1名）等，累計超過60名的中獎機會，就是要讓金門高粱酒的愛好者歡慶中秋拿大獎。

登錄發票抽大獎活動，預計10月7日下午3點，於活動網站與及金酒FB社群公告得獎名單，並後續由所屬直營門市通知所有中獎者，敬請留下正確的聯繫方式，並主動且密切留意中獎公告。

金門酒廠「世界掄金 萬家讚賞」發票登錄抽大獎活動QRcode：

圖／金門酒廠 提供

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