快訊

直播／五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「松樹門湧泉」宜蘭冬山小秘境戲水趣

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
冬山鄉鹿埔村松樹門湧泉的水質清澈豐沛，不少民眾常來此戲水。記者林佳彣／攝影
冬山鄉鹿埔村松樹門湧泉的水質清澈豐沛，不少民眾常來此戲水。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣冬山鄉公所向交通部觀光局爭取逾800萬，去年將松樹門湧泉再度大改造，不只水質淨化，更串聯上下池的休憩空間，營造出天然戲水場域，也作為社區民眾休憩好所在。公所觀光所長江立偉表示，松樹門湧泉位在鹿埔村，屬於社區型秘境，交通部長王國材在擔任政務次長時來視察時，曾說這是個很好的水鄉秘境。

原作為灌溉埤塘之用的松樹門湧泉，因其功能不再，冬山鄉公所獲交通部觀光局逾1600萬經費，分兩期工程整治松樹門湧泉，打造成休憩景點。上池已在前年整理完工，至於下池因灌溉用途，會有淤泥回流，第二期工程特別做排砂道阻隔一旁親水空間，同時淨化上池水質，並於去年12月底竣工。

位在鹿埔村的松樹門湧泉，水質清澈豐沛，池水維持約16度恆溫，作為附近居民洗衣、灌溉等民生用水來源。江立偉說，周邊游泳池多達3個，可見其充沛的地下水源。他提到，全宜蘭縣香魚養殖池最多之處，就在鹿埔和丸山一帶，因為這裡具有養殖香魚須活水、低溫，以及乾淨水質等條件。

對於松樹門湧泉的環境維護，當地居民自發性地定期清理池底、撿拾周邊垃圾，晚上也會去巡查。其他居民說，松樹門湧泉去年有再整建，現在的水質清澈乾淨、流動，加上涼亭遮陽，在這邊洗衣服很舒適；晚上涼爽且有燈光照明，不少年輕人會來飲酒、聊天，還能看星星、賞月。

環境清幽的松樹門湧泉是個天然戲水池，以往周末假期一到，不少人全家總動員到此，一玩就是半天，甚至是一整天。冬山鄉公所先前曾舉辦親子戲水活動，今年原本也有規劃，礙於疫情關係，水上活動全都暫停。江立偉建議，遊客可騎單車從冬山火車站出發，透過新寮溪自行車道連結溪南環線自行車道，前往松樹門湧泉一遊。

冬山鄉公所向交通部觀光局爭取逾800萬，去年將松樹門湧泉再度大改造，不只水質淨化，更串聯上下池的休憩空間。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所向交通部觀光局爭取逾800萬，去年將松樹門湧泉再度大改造，不只水質淨化，更串聯上下池的休憩空間。記者林佳彣／攝影
松樹門湧泉的涼亭作為民眾休憩、洗滌衣物之用。記者林佳彣／攝影
松樹門湧泉的涼亭作為民眾休憩、洗滌衣物之用。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所獲交通部觀光局逾1600萬經費，分兩期工程整治松樹門湧泉。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所獲交通部觀光局逾1600萬經費，分兩期工程整治松樹門湧泉。記者林佳彣／攝影
松樹門湧泉的下池因灌溉用途，會有淤泥回流，第二期工程特別做排砂道阻隔一旁親水空間。記者林佳彣／攝影
松樹門湧泉的下池因灌溉用途，會有淤泥回流，第二期工程特別做排砂道阻隔一旁親水空間。記者林佳彣／攝影

水質 自行車 觀光局

延伸閱讀

台灣素描+歐洲風情 謝若宇宜蘭與南投鋼琴獨奏會將登場

宜蘭三星蔥竊案頻傳蔥農心痛 警方啟動「護蔥專案」

鳥嘴潭挖出致癌石棉瓦 中水局：已清運水質無問題

「班班有冷氣」宜蘭執行進度超前 爭取中央優先送電

相關新聞

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明聯想到2016年曾經重創台灣的莫蘭蒂颱風。對此，中央氣象局表示，路徑上確...

大陸預報：璨樹颱風將穿過巴士海峽沿台灣海峽北上

今年第14號颱風「璨樹」（大陸稱為「燦都」）8日晚間8時已增強為強烈颱風。根據大陸中央氣象台預報，「璨樹」將以每小時20...

台灣高鐵App可以多人分票了！還新增聯票取票功能

為提供旅客更便利、貼心的行動購票服務，台灣高鐵公司宣布，「T Express」行動購票App今起提升多人同行的分票功能，...

影／基隆站大誤點單線通車搶修號誌 國光客運爆滿加開

台鐵基隆火車站今天上午6時43分發生號誌故障，到上午9時還未恢復正常，造成班次大誤點，目前進出基隆站只能單線通車，在成功...

急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

疫情期間少動變胖，千萬別以為報復性健走就能輕鬆甩肉，高雄一名30歲男子疫情降級後急於健走減重，結果小腿後側酸、緊、麻，肌...

他忍五十肩含淚賺錢...靠中西醫治療+復健「滿血復活」

營建業缺工，科技業又祭出重金搶工，台中55歲許姓營建工作人員經常需要操作大型機具趕工，長期操勞舉手維艱，忍痛赴工，後經就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。