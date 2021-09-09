「松樹門湧泉」宜蘭冬山小秘境戲水趣

宜蘭縣冬山鄉公所向交通部觀光局爭取逾800萬，去年將松樹門湧泉再度大改造，不只水質淨化，更串聯上下池的休憩空間，營造出天然戲水場域，也作為社區民眾休憩好所在。公所觀光所長江立偉表示，松樹門湧泉位在鹿埔村，屬於社區型秘境，交通部長王國材在擔任政務次長時來視察時，曾說這是個很好的水鄉秘境。

原作為灌溉埤塘之用的松樹門湧泉，因其功能不再，冬山鄉公所獲交通部觀光局逾1600萬經費，分兩期工程整治松樹門湧泉，打造成休憩景點。上池已在前年整理完工，至於下池因灌溉用途，會有淤泥回流，第二期工程特別做排砂道阻隔一旁親水空間，同時淨化上池水質，並於去年12月底竣工。

位在鹿埔村的松樹門湧泉，水質清澈豐沛，池水維持約16度恆溫，作為附近居民洗衣、灌溉等民生用水來源。江立偉說，周邊游泳池多達3個，可見其充沛的地下水源。他提到，全宜蘭縣香魚養殖池最多之處，就在鹿埔和丸山一帶，因為這裡具有養殖香魚須活水、低溫，以及乾淨水質等條件。

對於松樹門湧泉的環境維護，當地居民自發性地定期清理池底、撿拾周邊垃圾，晚上也會去巡查。其他居民說，松樹門湧泉去年有再整建，現在的水質清澈乾淨、流動，加上涼亭遮陽，在這邊洗衣服很舒適；晚上涼爽且有燈光照明，不少年輕人會來飲酒、聊天，還能看星星、賞月。