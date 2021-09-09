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台灣高鐵App可以多人分票了！還新增聯票取票功能

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵「T Express」服務再升級，可多人同行分票更便利，還新增高鐵聯票取票服務。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「T Express」服務再升級，可多人同行分票更便利，還新增高鐵聯票取票服務。圖／台灣高鐵提供

為提供旅客更便利、貼心的行動購票服務，台灣高鐵公司宣布，「T Express」行動購票App今起提升多人同行的分票功能，讓分票者能利用簡訊、電子郵件或平時慣用的通訊軟體等方式，將手機票證輕鬆分送給指定同行者。

此外，台灣高鐵說，「T Express」也新增高鐵「飯店聯票」、「國旅聯票」以及「航空聯票」的取票服務，旅客購買上述三種聯票，皆可透過「T Express」在手機上取票，在防疫期間提供旅客無紙化零接觸的新選擇。

台灣高鐵表示，強化後的多人同行分票功能，旅客購買多張車票後，可透過簡訊、電子郵件或通訊軟體，精確地將每張車票的取票連結分送給指定同行者，不僅操作方式更直覺，也簡化取票者操作流程，避免購票者個人資料外洩的風險。

台灣高鐵說，旅客（含同行者）只要將「T Express」行動購票APP更新到最新的6.20版本，即可一起享受全新的分、取票服務體驗，歡迎旅客立即更新下載。

此外，台灣高鐵說，廣受旅客歡迎的「飯店聯票」、「國旅聯票」以及「航空聯票」，過去僅能使用實體車票，現在也能在「T Express」行動購票App取票，讓出門旅遊取票乘車更加安心便利。

台灣高鐵說，旅客於上述三種聯票購買通路完成訂購付款後，只需將高鐵車票訂位代號及身分證字號末四碼輸入「T Express」行動購票App，即可載入訂位紀錄並下載手機QR Code票證，憑證感應乘車，享受台灣高鐵「T Express」手機票證服務的方便。

台灣高鐵也提醒，高鐵聯票一經手機取票後，如需辦理高鐵車票變更或退票，仍請至高鐵車站售票窗口辦理。

台灣高鐵因應個人化與行動化的服務趨勢，2011年即領先國內運輸同業率先推出「T Express」行動購票App，並持續開發各種創新功能，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求。上線迄今，累計下載數已突破千萬人次，去年開立之手機票證更高達1300萬張。

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