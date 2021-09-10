音樂人姚謙愛上河南蒸菜：以最原始的方式來對待食物的樸素吃法

居家防疫期間，有好多不方便，休閒娛樂、社交外出都被迫暫停，但少了外食多了自煮，簡樸的家庭料理卻讓親人的愛更多了。音樂人姚謙拿手的「河南蒸菜」傳承自友人的溫暖記憶，你也有真摯感人的一道菜的故事嗎？遠東SOGO宅料理競賽動開跑，分享你的料理、故事，就有機會抽到人氣料理家電！

音樂人同時也是藝術收藏家姚謙認為：「食物不單單滋潤肉身，同時它也乘載了一個人在情感與記憶上的一個總和。」。 圖／姚謙 提供

「食物不單單滋潤肉身，同時它也乘載了一個人在情感與記憶上的一個總和。」音樂人同時也是藝術收藏家姚謙，為「食物」下了這樣的註解。

那麼，對姚謙來說，最能代表「情感與記憶上的一個總和」的，會是哪一道菜呢？

「我想推薦的是一道、我年過半百之後，才認識的一道菜——河南蒸菜，這是一個非常清淡、樸素的一道菜。」

過去姚謙曾經擔任索尼音樂華語部總經理、科藝百代唱片（EMI）暨維京音樂（VMC）總經理，是聲勢如日中天的「唱片大亨」，被喻為是「最懂女人心的作詞人」。辛曉琪的〈味道〉、〈我也會愛上別人的〉，蔡健雅的〈紀念〉、〈陌生人〉，莫文蔚的〈愛情〉、王菲的〈我願意〉，都是他的作品。

在他的歌詞作品中，很少看到愛情的瑰麗與甜蜜，大多是分手後的清醒與淡然。一如他繞著世界跑了幾圈，也品嚐過許多城市的米其林星級餐廳料理，但吸引他一嚐再嚐、甚至樂此不疲的，卻是像「河南蒸菜」這樣一道鄭州人的家常菜。

「這是一道以季節蔬菜，裹上米研磨而成的粉，直接蒸出的一道、最保持住時鮮跟物質本身的滋味，而且不費工夫的一道菜。」姚謙說：「其實這並非太驚人的菜色，可是我從來沒有想到，在吃過那麼多的各國料理、跟各式各樣的菜色之後，隨著年紀漸長，開始對於物質的本色、原汁原味有著追求之時，嚐到了一道純漢人、而且以最原始的方式對待食物的樸素吃法。」

「朋友知道我對於河南蒸菜的好奇與盛讚之後，住在我北京家附近的一個朋友，只要他下廚做蒸菜時，都會順手多做一份，轉送給我。」姚謙說：「在轉送的過程裡，陸陸續續隨著他的菜色，體驗到蒸菜的種種變化，可以蒸各式各樣的葉菜、甚至茄子、根莖類的蔬菜，只要切成丁或切成薄片狀，裹上米研磨成的粗米粉或細米粉去蒸，就是一道主食之外的重要菜色。」

吃的次數多了，姚謙也試著自己動手做過幾次。「這一道菜相當符合我中年之後、接近晚年，自繁華慢慢走向簡約清淡生活路途中的對應之意。」

姚謙認為，河南蒸菜展現了「以最原始的方式來對待食物的樸素吃法。」 圖／姚謙 提供

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