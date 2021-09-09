山屋解禁！背工喜：終於有工作了...卻憂心這件事

配合中央宣布7日起放寬部分防疫措施，林務局屏東與台東林管處昨天宣布10日起降載開放山屋，隨山屋恢復開放，也讓停工已久的背工歡喜，但背工也擔心這波Delta病毒疫情再擴大，防疫回升三級而再度失業。

32歲布農族男子劉家成原是專職高山背工，5月中旬疫情進入三級警戒後，各高山幾乎進入「封山」狀態，背工收入歸零，靠打零工、轉職度小月。

劉家成2個多月前在同鄉友人牽線下到南橫公路當修繕工程「蜘蛛人」，他說，雖然山屋即將開放，但床位降載，初期工作量勢必不多，會繼續留在南橫工作，一天2500元收入相對穩定。

劉家成當高山背工資歷約6年，一次背40公斤食材到嘉明湖山屋，一趟9千元，若夠勤快，一周可賺約3萬元，他說，當背工看似收入優渥，對體能、耐力考驗也大，易產生職業傷害。

屏東林管處指出，10日起除了原本已經開放檜谷山屋周遭營地外，也開放山屋入住，人數以原住宿量三分之一為上限，最多14床；台東林管處則表示，嘉明湖山屋與向陽山屋開放入住人數上限為23床。另雙東3處山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，均應戴口罩。