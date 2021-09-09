快訊

直播／五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山屋解禁！背工喜：終於有工作了...卻憂心這件事

聯合報 / 記者尤聰光劉星君王慧瑛／連線即時報導
高山協作，有人稱他們為「台灣雪巴」、「背工」，平時他們替登山客背物品、食材，有時集背負、炊煮、嚮導於一身。記者劉學聖／攝影
高山協作，有人稱他們為「台灣雪巴」、「背工」，平時他們替登山客背物品、食材，有時集背負、炊煮、嚮導於一身。記者劉學聖／攝影

配合中央宣布7日起放寬部分防疫措施，林務局屏東台東林管處昨天宣布10日起降載開放山屋，隨山屋恢復開放，也讓停工已久的背工歡喜，但背工也擔心這波Delta病毒疫情再擴大，防疫回升三級而再度失業。

32歲布農族男子劉家成原是專職高山背工，5月中旬疫情進入三級警戒後，各高山幾乎進入「封山」狀態，背工收入歸零，靠打零工、轉職度小月。

劉家成2個多月前在同鄉友人牽線下到南橫公路當修繕工程「蜘蛛人」，他說，雖然山屋即將開放，但床位降載，初期工作量勢必不多，會繼續留在南橫工作，一天2500元收入相對穩定。

劉家成當高山背工資歷約6年，一次背40公斤食材到嘉明湖山屋，一趟9千元，若夠勤快，一周可賺約3萬元，他說，當背工看似收入優渥，對體能、耐力考驗也大，易產生職業傷害。

屏東林管處指出，10日起除了原本已經開放檜谷山屋周遭營地外，也開放山屋入住，人數以原住宿量三分之一為上限，最多14床；台東林管處則表示，嘉明湖山屋與向陽山屋開放入住人數上限為23床。另雙東3處山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，均應戴口罩。

除了山屋有條件降載開放，屏東藤枝國家森林遊樂區、月光山登山步道均因聯外道路或步道坍方修復中暫不開放。台東知本國家森林遊樂區及大武山自然教育館，維持二級警戒防疫措施，入園採分流管制。

28歲工寮廚娘小雯和32歲工人劉家成都是南投信義鄉布農族人，結婚2年，目前一起在南橫山區打拚。記者劉學聖／攝影
28歲工寮廚娘小雯和32歲工人劉家成都是南投信義鄉布農族人，結婚2年，目前一起在南橫山區打拚。記者劉學聖／攝影
高山背工必須耐力、體能過人，即使遇到下雪天，也要能有本事上工。圖／劉家成提供
高山背工必須耐力、體能過人，即使遇到下雪天，也要能有本事上工。圖／劉家成提供
高山協作，有人稱他們為「台灣雪巴」、「背工」，平時他們替登山客背物品、食材，有時集背負、炊煮、嚮導於一身。記者劉學聖／攝影
高山協作，有人稱他們為「台灣雪巴」、「背工」，平時他們替登山客背物品、食材，有時集背負、炊煮、嚮導於一身。記者劉學聖／攝影
32歲布農族男子劉家成是專職高山背工，5月中旬疫情進入三級警戒後，各高山幾乎進入「封山」狀態，他說，多數背工靠打零工來度小月維持生計。圖／劉家成提供
32歲布農族男子劉家成是專職高山背工，5月中旬疫情進入三級警戒後，各高山幾乎進入「封山」狀態，他說，多數背工靠打零工來度小月維持生計。圖／劉家成提供

屏東 台東 南橫

延伸閱讀

大草原、壯闊山頭氣勢磅礡！一日奇萊北登山旅

雙鐵取消降載 花蓮中秋專車保留座 今續賣

學生用隔板擠一團！台中議員批防疫僵化 強調拉大距離利防疫

嘉明湖山屋10日開放 東海岸帶客潛水人數調升

相關新聞

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

強烈颱風璨樹來勢洶洶，讓天氣風險公司總經理彭啟明聯想到2016年曾經重創台灣的莫蘭蒂颱風。對此，中央氣象局表示，路徑上確...

大陸預報：璨樹颱風將穿過巴士海峽沿台灣海峽北上

今年第14號颱風「璨樹」（大陸稱為「燦都」）8日晚間8時已增強為強烈颱風。根據大陸中央氣象台預報，「璨樹」將以每小時20...

台灣高鐵App可以多人分票了！還新增聯票取票功能

為提供旅客更便利、貼心的行動購票服務，台灣高鐵公司宣布，「T Express」行動購票App今起提升多人同行的分票功能，...

影／基隆站大誤點單線通車搶修號誌 國光客運爆滿加開

台鐵基隆火車站今天上午6時43分發生號誌故障，到上午9時還未恢復正常，造成班次大誤點，目前進出基隆站只能單線通車，在成功...

急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

疫情期間少動變胖，千萬別以為報復性健走就能輕鬆甩肉，高雄一名30歲男子疫情降級後急於健走減重，結果小腿後側酸、緊、麻，肌...

他忍五十肩含淚賺錢...靠中西醫治療+復健「滿血復活」

營建業缺工，科技業又祭出重金搶工，台中55歲許姓營建工作人員經常需要操作大型機具趕工，長期操勞舉手維艱，忍痛赴工，後經就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。