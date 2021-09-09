憂疫情澆冷 南台灣旅宿業不安：本周是關鍵期

中秋4天連假將屆，原本市況低迷的南台灣旅宿業開出紅盤，訂房率衝上6到8成，但業者也擔心近日北部疫情擴大影響出遊意願，產生退訂潮，認為本周是關鍵期，希望好不容易回溫的旅宿市場別再被澆冷。

「飯店業者的心情，每天跟著中央疫情記者會起伏」，墾丁凱撒、夏都和福華等度假飯店中秋連假前兩天多已滿房，台東飯店旅宿訂房好不容易拉到8成，高雄各大飯店中秋檔期也稍見起色，但近日北部疫情卻愈燒愈烈，大家擔心產生連動影響。

中央有條件開放開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉後，中秋連假包括屏東墾丁和小琉球都掀起訂房熱，墾丁地區飯店和核心區民宿前兩天多滿房，第3天約8成，小琉球旅宿前兩天也有8成訂房。墾丁一家飯店主管說，周六住房率原本6成，常有機會衝至滿房，中秋連假更是一房難求。但最近相繼爆出長榮機師突破性感染、新北市幼兒園確診延燒，業者這兩天都七上八下，就怕退訂電話響起。

小琉球觀光協會理事長許博翰說，去年暑假假日常有萬人登島，今年三級警戒因自主歇業住房近零，降為二級後平日住房仍不到1成，開放海泳和浮潛後住房才明顯提升。