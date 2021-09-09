強颱璨樹路徑詭譎 彭啟明聯想到曾重創台灣的莫蘭蒂

強烈颱風璨樹目前位於台灣南端鵝鑾鼻的東南方約1100公里處，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雖然是強烈颱風，但七級風暴風半徑才150公里，可能還有變大的空間，持續往西北西方向前進，由於太平洋高壓正西伸過來，颱風過去都沿著高壓的下緣前進，周五開始高壓也有逐漸東退減弱趨勢，也讓颱風在接近呂宋島的時候北轉的機會增高。

彭啟明說，到底未來路徑趨勢是偏向南海、台灣海峽、台灣本島或是東半部北上，還有相當高的不確定性，主要是高壓在周五之後到周末，東退減弱後，台灣附近將進入一個較缺乏導引氣流的環境，颱風將會走得慢，不確定性也提高。

他說，預期影響台灣最快的時間點，南部、東南部到東半部會在周六開始，會逐漸受到外圍環流影響，將逐步有陣雨發生，中部以北預期周日開始才會逐步有感覺，預期將延續到下周一、周二。

彭啟明說，如果依照氣象局預測的路徑，可能要留意今天深夜到周五上半天，可能將逐步發布海上颱風警報，周五的中午到下午也可能發布陸上警報，但要看颱風路徑的調整，目前仍有相當的變數存在。風雨的情形也要看颱風中心的登陸點，任何一個選項都讓分部差別很大，這時候尚難有明確答案。

他表示，建議今明兩天，要開始注意更新颱風的訊息，上述的路徑從東半部到南海仍都有可能，也有很高機會颱風暴風圈碰觸台灣陸地，這兩天可以提早預做準備，尤其是可能有高風險的區域，尤其是農漁民朋友，務必要預做準備，多做防災，就可以減少不必要的損失，周六日從南部開始到北部靠山區的活動，可能需要配合颱風影響或發布警報的時間進行調整安排。

彭啟明說，2016年有個莫蘭蒂颱風，可以說是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，當然無法完全比擬，但有風險意識總是才會更有防災的準備動力。

這兩天台灣的天氣仍相當炎熱，受到高壓西伸增強，各地中午高溫可以到33-37度，提醒您外出要防曬防中暑，南部山區仍有午後雷陣雨的機會。

根據中央氣象局資料顯示，2016年的強颱莫蘭蒂，是2016年西太平洋強度最強的颱風，中心風速達每秒60公尺，且為自1995年以來發布海上陸上颱風警報期間及第七類（沿西岸或台灣海峽北上者）侵台颱風路徑強度最強颱風。莫蘭蒂颱風警報期間並創下氣象站設站以來多項最高紀錄，包括金門氣象站觀測到17級以上陣風，恆春氣象站觀測到16級陣風；另外，小琉球、鵝鑾鼻、金門浮標站分別觀測到17.2米、17.4米、11.9米浪高，也都創下該些觀測點設站以來最大浪高紀錄。莫蘭蒂颱風造成全台1人死亡，62人受傷，農損約1億元。根據世界日報報導，莫蘭蒂因在中國大陸造成巨大破壞，已被除名。