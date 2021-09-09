強颱璨樹侵台機率高 吳德榮：周六至下周一台灣將受最大威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，璨樹颱風7日上午8時才被命名，通過的海域海洋熱含量（OHC）高，環境垂直風切偏小，昨晚８時已增強為強烈颱風，只用了36小時，為少見的極快速增強（extreme rapid intensification）)颱風，也是今年至目前為止威脅台灣的「最強颱風」。

中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，璨樹颱風受到太平洋高壓所導引，將偏西轉西北西、再朝台灣前進，接近台灣時不確定性範圍擴大。

他說，歐洲系集模式（ENS）50次模擬路徑亦有類似之情況，其最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過巴士海峽，侵襲台灣的機率提升。

吳德榮說，周六至下周一台灣將會受到最大的威脅；但偏左、偏右或直撲的路徑對各地帶來的風雨是不一樣的。由於有不確定性，中央氣象局會不斷修改預報，持續密切觀察才是上策。

今明兩天受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。今天北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。明晚受璨樹颱風外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。