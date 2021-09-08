成長速度驚人！ 璨樹今晚轉強颱 氣象局：還有增強可能

今年第十四颱風璨樹昨天上午才剛生成，不過今凌晨二時已轉為中颱，且強度持續增強中，並在今晚八時增強為強烈颱風，從成形到轉為強颱，前後不過僅一天而已，「成長速度驚人」。氣象局表示，由於目前海氣條件相當配合，強颱璨樹的強度仍有可能持續增強中，不排除明晚或是後天清晨發布海警。

實際上，璨樹颱風增強速度相當驚人，氣象局長鄭明典也在臉書上，提到美國氣象單位八月用「爆炸性發展」形容艾達颶風的快速增強，現在我們看到第十四號颱風璨樹，增強速度更驚人，「這個颱風要很謹慎應對」。

氣象局表示，周六則是璨樹最接近台灣的時候，東南部、恆春半島會有局部大雨出現，預估周六至周一，颱風外圍環流會影響台灣的天氣。若颱風北轉，南台灣也要注意，周日各地都有短暫陣雨，其中東南部、南部會有較明顯雨勢，直到下周二(十四日)颱風就會逐漸北離。

氣象局表示，燦樹颱風的颱風眼相當清晰，但暴風圈半徑沒有很大，是屬於比較小但很扎實的颱風，是否會碰觸到陸地，還要再觀察。

氣象局表示，燦樹颱風晚間8時的中心位置在北緯 15.5 度，東經 130.3 度，以每小時16公里速度，向西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。