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疫情時期卵巢癌病友仍需把握手術契機 積極抗癌

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
卵巢癌病友務必積極治療，經醫師評估後，如可手術切除病灶，就應接受手術，為生命奮戰。圖／鄭文芳提供
卵巢癌病友務必積極治療，經醫師評估後，如可手術切除病灶，就應接受手術，為生命奮戰。圖／鄭文芳提供

台灣自5月爆發COVID-19的大規模社區感染，疫情嚴峻，許多醫院醫療降載，成立專責病房，以收治確診者，因此，大幅降低門診及手術，而部分晚期卵巢癌病友也因擔心感染則不敢回診。不過，隨著疫情趨緩，目前醫院均已恢復原有手術及門診，提醒卵巢癌癌友積極治療，只要醫師評估後可手術切除病灶，就應接受手術，奮力一搏。

乳癌和卵巢癌為女性常見的兩大癌症，但相較於乳癌的乳房硬塊，卵巢癌早期症狀不明顯，多為腹脹、食欲不佳，類似腸胃疾病，有人因腹水而腰圍愈來愈粗，還以為變胖，很難與癌症聯想在一起，因此，約6至7成卵巢癌患者在確診時已到3、4期，平均5年存活率不到5成。

存活率之所以偏低，除了較晚確診，另一個原因為容易復發。臨床顯示，卵巢癌患者經過手術切除病灶、持續化療後，約八成達到「治癒」效果，此時，幾乎找不到癌細胞，看似圓滿，但其中六至七成卻會在兩年內復發，原因在於化療的抗藥性。

對此，科學家嘗試從卵巢癌的多樣化型態著手，評估病友是否屬於BRCA基因突變，細胞類型可能屬於漿液性腺癌、子宮內模樣癌、明亮細胞癌或其他，再採取相對應治療對策。然而，研究發現，抗血管新生標靶不分基因型、不分細胞型，每位卵巢癌病友都有機會使用。

美國癌症治療最新2021指引也強烈建議，晚期卵巢癌病友於手術之後，第一線藥物為化療與抗血管新生標靶，兩者合併使用6個月，可降低3成復發機率及死亡風險。後續停掉化療，繼續使用抗血管新生標靶約1年，藉以鞏固治療或維持治療，研究顯示，可提升治療反應率達八成，維持疾病無惡化時間近一年，保有較佳的生活品質。

不過，預防勝於治療，醫界建議有卵巢癌家族史的女姓，應提高警覺，定期檢查，以利早期發現和治療。

文/鄭文芳主任（台大醫院婦產部婦科主任）

卵巢癌 手術 癌症治療

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