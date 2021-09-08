中颱璨樹恐轉強颱 侵台機率提高

台灣恐將迎接強颱豪雨！中央氣象局8日宣布，璨樹颱風已達到中度颱風的上限，預計晚間到9日將轉強颱。至於是否會侵害需看太平洋高壓強度，颱風預計11日將最靠近台灣，東南部、南部會有明顯雨勢。氣象專家吳德榮認為璨樹直撲台灣的機會很高；天氣風險總經理彭啟明則說，雙颱之後還有低壓恐形成颱風。

中央氣象局預報指出，10日各地大多為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，東部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。11至14日受璨樹颱風或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，恆春半島有局部大雨的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局表示，璨樹颱風的路徑涵蓋範圍很廣，從台灣北部海面到呂宋島北邊都有可能，須取決於太平洋高壓的強度。如果未來高壓減弱，就會北轉明顯一點，比較強的話，就會偏西一點，後續還要持續觀察。不過9日天氣仍與8日類似，最高溫度約在35、36度，民眾需注意防曬。

中央大氣系兼任教授吳德榮表示，以目前的預測資料，周末台灣將會受到最大的威脅，但為4、5天後的預報，不確定性仍大，11日至13日太平洋高壓減弱，目前預測路徑有從石垣島附近北轉，還有通過呂宋島北端，因此不排除將會直接侵襲台灣，須持續關注。

彭啟明則說，目前西太平洋上有2個颱風康森和璨樹，璨樹颱風侵台的機率相對較高，除了這2個颱風外，後面還有一個低壓系統，配合上太平洋高壓，整體發展有點複雜，他也建議民眾，這幾天可以先規劃防災應對颱風，避免屆時手忙腳亂。【更多精采內容，詳見 】