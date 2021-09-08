頂呱呱全台門市暫停內用 新北麥當勞「內用、洗手間」喊卡

因應防疫需求，新北市政府公布9月9日至9月15日禁止餐飲內用，而各大餐飲品牌也紛紛推出緊急應變措施。「頂呱呱」表示，即刻起全台街邊門市禁止內用至9月15日；麥當勞、摩斯則暫停新北餐廳內用；王品、饗賓餐旅、乾杯等集團，也宣佈將配合政府政策，並會協助客人改期或取消。

「麥當勞」宣佈，為維護顧客及員工健康，自9月9日起至9月15日，凡位於新北市的麥當勞餐廳，暫停餐廳內用服務及洗手間使用，估計約60餘間門市受到影響。頂呱呱則表示，因疫情尚未回穩為保護員工與顧客，故即刻起頂呱呱「全台街邊門市」禁止內用至9月15日，百貨門市配合百貨規範執行，外帶服務照常提供。「摩斯」也宣佈，將依照政府規定暫停新北門市內用。至於肯德基、漢堡王則尚在確認之中。

除了速食業者外，「王品集團」表示，將遵照新北市政府規定，目前新北市49家門店僅提供外帶服務，對於已訂位客人後續也會電話連繫協助改期或取消。「乾杯集團」旗下位於新北的乾杯列車板橋站、乾杯林口店等2間門市，自9日起暫停內用至9月15日，同時也會持續落實防疫措施、提供外帶外送服務。至於「饗賓餐旅」也指出，目前於新北共有5個品牌、9間分店，取消餐飲內用後，也會協助顧客取消或訂位。「築間餐飲」亦也配合防疫停止新北門市內用服務。