璨樹已達中颱上限 氣象局估最快今晚轉強颱

璨樹颱風持續增強中。氣象局表示，璨樹颱風昨天才剛成形，今天凌晨2時已轉為中颱，目前已達到中度颱風的上限，由於海氣條件的配合，預估今天晚間到明天這段時間仍有可能轉為強烈颱風。

至於路徑涵蓋範圍，氣象局表示，璨樹颱風的路徑涵蓋範圍很廣，從台灣北部海面到呂宋島北邊都有可能，一切取決於太平洋高壓的強度。如果未來比較弱，就會北轉明顯一點，比較強的話，就會偏西一點，後續還要持續觀察。

氣象局表示，今天受到太平洋高壓影響，全台各地天氣晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，其中花東近山區、河谷地區有局部37度高溫；明天的天氣也和今天類似，各地高溫31至35度左右，花東也有局部36度高溫，尤其是近山區、河谷地區，提醒民眾外出多補充水分，預防中暑。

氣象局表示，周五下半天開始，隨著颱風水氣稍為靠近，花東會出現局部降雨。目前璨樹颱風的位置是距離鵝鑾鼻東南東方1320公里的海面上，持續朝巴士海峽前進，颱風強度介於中度颱風的上限，預估最快明天晚間、後天清晨發布海上颱風警報。

氣象局表示，周六是颱風最接近台灣的時候，東半部、南部會開始下雨，其中東南部、恆春半島會有局部大雨出現；預估周六至下周一，颱風外圍環流會影響台灣的天氣。若颱風北轉，南台灣也要注意，周日各地都有短暫陣雨，其中東南部、南部會有較明顯雨勢，直到14日颱風就會逐漸北離。

至於璨樹颱風是否有可能增強為強颱？氣象局表示，目前都還是中度颱風上限，距離強烈颱風只有一步門檻，再加上海氣條件都很配合，今天、明天仍有機會增強。