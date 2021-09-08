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Delta入侵新北 百貨業者「心涼了半截」業績直接掉2成

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Delta入侵新北，新北宣布9/9至9/15餐飲禁止內用。圖／本報資料照
Delta入侵新北，新北宣布9/9至9/15餐飲禁止內用。圖／本報資料照

國內疫情再度緊張，新北幼兒園群聚確定為Delta病毒確診，新北百貨業者指出，好不容易迎來疫情降級，現在又有Delta入侵，聽到消息「心涼了半截」。這兩天新北疫情再起，民眾反應最明顯，板橋路上的人明顯變少，疫情衝擊也直接反映在來客、業績上，近日有確診足跡的商場指出，這兩天業績直接衰退2成。

遠東百貨指出，之前餐飲恢復內用後，本來雙北民眾就處於觀望心態，也沒有恢復的很好，新北今宣布9/9至9/15餐飲禁止內用，這一周業績衝擊會最明顯。板橋大遠百、遠百中山店離新北市府最近，業者指出，疫情升溫指標看新北市府員工外出用餐狀況就知道，本來用餐時間他們幾乎都在遠百用餐，新北疫情一起，用餐情況就瞬間驟減。

近日有確診足跡的新北某商場指出，降級後近期業績回升已近疫情前8成，但這兩天受到新北疫情影響，民眾反應最明顯，板橋路上的人明顯變少，業績直接衰退2成。

疫情 幼兒園 Delta變異株

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