快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

老婦持續腹脹2個月就醫 升結腸腫瘤7公分

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
老婦持續腹脹2個月就醫，經醫師檢查升結腸腫瘤7公分，醫師呼籲民眾持續腹脹別輕忽。圖／新營醫院提供
老婦持續腹脹2個月就醫，經醫師檢查升結腸腫瘤7公分，醫師呼籲民眾持續腹脹別輕忽。圖／新營醫院提供

75歲婦人持續腹脹2個月，日前因身體不適，前往衛福部台南新營新營醫院求診，經醫師斷層發現其升結腸腫瘤7公分，手術3天已能正常飲食、活動，生活作息恢復正常。

據知，婦人因腹脹曾去過3間診所就診，吃藥後有緩解，但某日肚子漲成1座小山，經新營醫院透過腹部X光檢查赫然發現腸阻塞，立即安排顯影劑腹部電腦斷層，從腹部電腦斷層可以看到升結腸有6、7公分大的腫瘤，腫瘤已經擴散至升結腸外面，波及到十二指腸。

新營醫院外科主任陳秉澤切除患者升結腸及暫時性的小腸人工肛門。他表示，根據癌症登記報告資料顯示，2017年大腸癌患者統計共有1萬6408人，是常見十大癌症第一名；若不計性別，大腸直腸癌已位居十大癌症發生率第一名。

陳秉澤說，大部分腹部不適症狀多半是良性問題，如果症狀一直持續，沒有緩解，仍建議至醫院就診，及早發現，及早治療。

他說，大腸癌臨床症狀和腫瘤大小、位置有關；如果腫瘤位於右側大腸（包含盲腸、升結腸、肝曲部、以及部分的近側橫結腸），由於升結腸腸道管徑較大，通常較不會產生阻塞，病人常因腫瘤表面發生出血，出現大便混著血及慢性貧血的症狀，或是出現腹痛、腹脹、體重減輕等現象到醫院檢查才被診斷出。

腫瘤 癌症 患者

延伸閱讀

病友捐百萬元為男性健康把關 萬人公益篩檢活動起跑

北市警搜索嫌犯家遭攻擊 腹部遭刀刺3公分

腹部藏了一顆不定時炸彈！主動脈瘤險讓老翁丟命

國人大腸癌發生率高 腹腔溫熱化療爭存活

相關新聞

台東嘉明湖、向陽山屋9月10日開放 入住上限23人

配合中央宣布7日起放寬部分防疫措施，林務局台東林區管理處今宣布9月10日起開放嘉明湖山屋及向陽山屋登記申請入住，入住最高...

颱風眼清晰！ 中颱璨樹最快明晚海警 影響台灣時間點曝

燦樹颱風來勢洶洶，氣象局表示，目前璨樹颱風位置距離台灣鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，未來會沿著太平洋高壓邊緣，朝西北...

卡關逾80天！台灣荔枝芒果仍禁銷紐西蘭 陳吉仲表尊重

紐西蘭從今年6月18日發現一批運抵紐西蘭的台灣芒果和荔枝裡面出現東方果實蠅幼蟲，因此暫停台灣的芒果、荔枝輸往紐西蘭至今已...

乾癬讓免疫系統崩壞 55歲男「如猴般抓癢」關節劇痛

皮膚乾癬是常見的發炎反應，同時也要小心自體免疫出問題，進而侵蝕到關節。今年55歲的乾癬性關節炎病友Steven表示，曾因...

老婦持續腹脹2個月就醫 升結腸腫瘤7公分

75歲婦人持續腹脹2個月，日前因身體不適，前往衛福部台南新營新營醫院求診，經醫師斷層發現其升結腸腫瘤7公分，手術3天已能...

淡水古蹟博物館推專屬Line貼圖 古蹟自帶表情「超囧」

配合全國古蹟日，新北市立淡水古蹟博物館今日正式推出Line貼圖「淡水野生古蹟萌獸表情包」，共有24張7間古蹟、動物及常見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。