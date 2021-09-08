老婦持續腹脹2個月就醫 升結腸腫瘤7公分

75歲婦人持續腹脹2個月，日前因身體不適，前往衛福部台南新營新營醫院求診，經醫師斷層發現其升結腸腫瘤7公分，手術3天已能正常飲食、活動，生活作息恢復正常。

據知，婦人因腹脹曾去過3間診所就診，吃藥後有緩解，但某日肚子漲成1座小山，經新營醫院透過腹部X光檢查赫然發現腸阻塞，立即安排顯影劑腹部電腦斷層，從腹部電腦斷層可以看到升結腸有6、7公分大的腫瘤，腫瘤已經擴散至升結腸外面，波及到十二指腸。

新營醫院外科主任陳秉澤切除患者升結腸及暫時性的小腸人工肛門。他表示，根據癌症登記報告資料顯示，2017年大腸癌患者統計共有1萬6408人，是常見十大癌症第一名；若不計性別，大腸直腸癌已位居十大癌症發生率第一名。

陳秉澤說，大部分腹部不適症狀多半是良性問題，如果症狀一直持續，沒有緩解，仍建議至醫院就診，及早發現，及早治療。

他說，大腸癌臨床症狀和腫瘤大小、位置有關；如果腫瘤位於右側大腸（包含盲腸、升結腸、肝曲部、以及部分的近側橫結腸），由於升結腸腸道管徑較大，通常較不會產生阻塞，病人常因腫瘤表面發生出血，出現大便混著血及慢性貧血的症狀，或是出現腹痛、腹脹、體重減輕等現象到醫院檢查才被診斷出。