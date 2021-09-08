淡水古蹟博物館推專屬Line貼圖 古蹟自帶表情「超囧」

配合全國古蹟日，新北市立淡水古蹟博物館今日正式推出Line貼圖「淡水野生古蹟萌獸表情包」，共有24張7間古蹟、動物及常見用語的貼圖，由館員們腦力激盪設計而成，淡古也推出古蹟彩繪烏克麗麗及私房景點走讀活動等，線上、線下一起玩。

淡古館長黃麗鈴說明，例如淡水紅毛城常有白鸚鵡現身，再搭配「毛」字就衍生出流行用語「都你的毛」。滬尾礮臺內的大砲與狗就是「躺著也中槍」。淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍的生態豐富，常有蛙叫、蟬鳴和浪貓現蹤，因此也把牠們成為貼圖的一部份。

黃麗玲表示，最特別的是，淡水海關碼頭洋樓是外觀自帶經典的表情符號的古蹟「囧」，令人驚喜不已，讓展演活動轉為虛實並行，也持續透過各種創意方式來推廣歷史故事與古蹟建築，讓古蹟融入日常生活中。

除貼圖外，淡古也推出全國古蹟日抽獎，預計送出3把烏克麗麗，琴身特別邀請藝術家陳峻儀繪製淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺的建築特色，並在9月25日14時於淡水街長多田榮吉故居舉辦烏克麗麗自彈自唱快閃演出。