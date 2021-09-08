病友捐百萬元為男性健康把關 萬人公益篩檢活動起跑

童綜合醫院與中華民國泌尿腫瘤關懷協會發起攝護腺指數(PSA)公益篩檢活動，今年是第三年舉辦萬人PSA公益篩檢活動，今天起跑，結合童醫院社區醫療群的診所，希望除了防疫外，提醒男性要照顧並關心自己身體情況。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會常務理事林其業，去年捐贈100萬元響應篩檢活動後，今年也捐贈100萬元繼續支持，希望幫助更多男性民眾。

林其業本身也是病友，2012年突然發現攝護腺指數(PSA)高達69，已經是標準值4的17倍，屬於癌症末期，他尋求三家大醫院的治療，醫師多是認為癌症末期，不願意為他開刀，最後找到了童綜合醫院院長歐宴泉，使用達文西微創手術來清除腫瘤細胞，術後至今已10年，林其業身體狀況良好，他深切感受到定期篩檢的重要性，為了幫助更多男性都能儘早發現早期治療，連續兩年各捐贈100萬元，支持舉辦萬人PSA公益篩檢活動，讓更多人也可以受惠。

一名70歲的楊男今天到場分享經驗，他去年參加萬人PSA篩檢活動，發現攝護腺癌指數異常，進一步檢查後發現罹患攝護腺腫瘤，經歐宴泉進行達文西手術切除腫瘤並病理切片檢查確認為攝護腺癌二期，手術順利完成，術後第二天即恢復元氣下床走路，住院5天後出院返家休養，術後迄今屆滿一年，正常生活無異狀。

歐宴泉表示，攝護腺癌名列台灣男性癌症第5位，更是世界第二大男性癌症，攝護腺癌早期沒有任何症狀，許多民眾發現罹癌時已是晚期，錯失治療黃金期，台灣民眾飲食西化，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約60倍，死亡率增加約20倍，他說攝護腺癌是可以早期診斷，早期治療，可根治的癌症。