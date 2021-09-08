乾癬性關節炎 自體免疫出問題

皮膚乾癬不只是黴菌感染，很可能是自體免疫出問題！乾癬性關節炎病友 Steven 表示，他曾因皮膚角質脫落、搔癢、關節疼痛，導致社交受到嚴重影響，有數年甚至不敢出門，直到採用生物製劑才改善。中華民國風濕病醫學會理事長蔡長祐建議，民眾發現乾癬等皮膚問題時應有所警覺，若出現關節疼痛，更建議轉往風濕科求治。

影響外觀與社交

罹病 20 多年的病友 Setven 說，在罹病初期因為出現患部皮屑掉落、搔癢等問題，嚴重影響睡眠，甚至讓他排斥在外社交，「和朋友喝咖啡的時候，甚至會不自覺得抓癢，感覺就像猴子一樣。雖然別人通常不會說什麼，但還是覺得很自卑」。他也提到，一般民眾很容易對患者產生「不愛乾淨」的誤解，乾癬性關節炎曾讓他長達 6 年不肯出門。

蔡長祐解釋，乾癬性關節炎與一般黴菌感染不同，是一種自體免疫系統異常產生的疾病，皮膚常因角質代謝異常而產生皮屑，雖不會傳染，但很容易併發關節炎的問題，且台灣的患者數自 2009 年起逐年增加。

患者出現的相關症狀，一般有皮膚乾癬、關節疼痛、兩者併發等三種情況。蔡長祐說，症狀出現比例大約是各三分之一，先出現皮膚症狀的部分患者會留在皮膚科治療，但先出現關節炎問題、後續才出現皮膚症狀的患者最難發現，若有相關情況，比較建議轉診到風濕相關科目進行治療。

生物製劑療效佳

對於乾癬性關節炎治療，蔡長祐說，可採用「達標治療」方式進行，且目前過半病友對此策略表示滿意，但也更希望能兼顧關節與皮膚症狀改善。中華民國風濕病醫學會副秘書長曹彥博進一步指出，透過達標治療訂定明確的治療目標，如關節疼痛減少程度、乾癬面積減少程度等，可更有效的進行改善。

曹彥博說，相較於傳統的投藥，達標治療中可採用一些免疫生物製劑進行治療，目前新發現抗介白素 17 （IL-17i）在治療 24 週後，有 60% 的患者皮膚症候完全消除、 36% 的患者關節疼痛數目減半，且已納入健保給付。

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