興大：普洱茶湯防蛀牙 開發茶產品「熷茶普洱漱口水」

科學證實普洱茶湯可防蛀牙！中興大學研究團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧「消脂素」（strictinin）可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用，成果將在10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。興大進一步與產業合作，開發出國內首見的「熷茶普洱漱口水」，今天舉辦辦新品發表會。

中興大學生物科技學研究所教授曾志正表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧「消脂素（strictinin）」。

曾志正表示，蛀牙菌侵蝕牙齒都先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

興大製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選10餘家聯盟成員50多個普洱茶餅的消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，添加入沛美公司現有的漱口水產品中；同時也加入溫潤回甘的熷茶來提升口感，使漱口後留有回甘清甜的感受，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

興大今天還發表「自然農法熷茶粉」是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用，研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素（teaghrelin），這項成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（ghrelin）結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。

曾志正說，近年來「飢餓素」被證實可促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病如帕金斯症，阿茲海默症，根據類似飢餓素的功效推理，研究團隊成功證實茶飢素也能促進肌肉細胞分裂生長，以及減緩因藥物誘導的神經細胞受損，成果分別在2020年發表在《化學生物學的交互作用》（Chemico-Biological Interactions）及《營養學》（Nutrients）國際期刊，推論茶飢素具有多功能的養生保健功效，值得推廣發展成台灣特色生技保健產品。

曾志正嘗試以自然農法四季春烏龍茶來量產熷茶純萃粉，希望藉由持續成長的量產需求，引導更多茶農轉型改以自然農法管理茶園，讓台灣茶產業走向永續經營的正軌。

磨合2年，製茶產學聯盟成功串聯成員形成產業鏈，選自名間鄉怡香自然生態茶園與瑞成茶廠的自然農法四季春烏龍茶，先經鈺統食品公司以烘果乾的設備，烘焙成四季春熷茶後，送至嘉品生物科技公司將四季春熷茶沖泡成茶湯並冷凍乾燥成即溶純萃茶粉，在製程中完全不添加調味劑與賦形劑，再交由植肌生技公司以「茶飢纖」產品包裝行銷。